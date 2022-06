O Atletismo A Estrada pechou os campionatos oficiais de menores neste curso co campionato provincial en pista sub14, para o que tiñan oito atletas clasificados. Iago Mosquera acadou a prata nos 1000 m obstáculos, a piques de acadar o primeiro posto, cun tempo de 3:37.05; Nicolás Lorenzo colgouse a medalla de bronce nos 2.000 ml, carreira complicada na que tivo que correr so case toda a mesma, pero na que loitou por aguantar, 7:51.26. Carla Pintor estivo preto dos metais, pero as gañas fixeron que se botase enriba de cada valo nos 220 .