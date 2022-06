Se tomó su tiempo para tomar una decisión. Había muchas cosas que cuadrar y saber antes de dar el paso definitivo pero finalmente el capitán del Estradense ha decidido aceptar la oferta de renovación planteada por la entidad. A punto de cumplir los 37 y después de 18 temporadas consecutivas como rojillo, Víctor Vicente Sanmartín se regalará, al menos, un año más en el club.

Han sido varios los factores que han sido claves a la hora de tomar esta decisión. Uno de ellos reconoce sin embargo que ha sido la marcha de Alberto Mariano y la nueva etapa que se inicia con Nacho en el banquillo. “Nunca tuve la confianza de Mariano. Si él siguiese tenía claro que yo no lo iba a hacer. Quiero irme disfrutando y con él no lo iba a hacer”, afirmó. “El cambio de entrenador me animó. No quería dejarlo así después de tantos años con una temporada en la que casi no participé. Me daba pena dejarlo así”.

Ahora, el veterano centrocampista se marca como objetivo convencer a Nacho. “Tengo una pretemporada por delante para demostrar que soy tan válido como cualquiera”. En ese objetivo reconoce que tendrá el condicionante de su edad. “Es algo que condiciona pero a nivel físico me encuentro muy bien. Creo que con trabajo e ilusión se puede disimular la edad. Puede que me falte un poco la chispa y esa punta de velocidad pero puedo suplir eso con otras cosas. La edad lo único que hace es que te obliga a trabajar un poco más que los demás, especialmente en las recuperaciones”.

Vicente defiende la apuesta del club por mantener el bloque que tan buenos resultados dio en las últimas temporadas. En su caso es la renovación número 14, quedando solo por cerrar su continuidad Edu y Migui. “La idea es mantener la misma línea y objetivo. Renovaron la mayoría pero también tuvimos bajas importantes como Martín o Vidal. El fútbol es así. Tenemos gente para suplirlos”, argumentó.

Otro de los factores importantes a la hora de renovar ha sido también el familiar, algo que finalmente logró encajar. Mirando atrás, el de Vinseiro reconoce que el fútbol ha cambiado mucho con respecto a cuando llegó a la Baiuca procedente del Callobre juvenil. “No hay la misma mentalidad ni en los jugadores y ni en los entrenadores. Ahora los entrenamientos son diferentes. A los veteranos antes se los respetaba más. Ahora cualquier chaval de 18 años viene y te da una patada”, bromeó.