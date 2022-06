Fumata blanca histórica en el relevo al frente de la junta directiva del Balonmán Lalín. Después de dos intentos fallidos en otras tantas asambleas, finalmente ayer tarde se presentaron los nuevos gestores de la entidad. Belén Mariño se convierte en la primera mujer presidenta del club en sus 70 años de existencia al frente de una junta en la que, de momento, están la tesorera Berta González, la secretaria Teresa Aller y los vocales Alberto Viz, Fátima Ortiz, Nacho Couso y Amadeo González. “Hemos hablado que los padres y las madres que están ahí se involucren y se den cuenta de lo que es tirar de un club de este tamaño, claro”, indica Mariño sobre la necesidad de seguir ampliando el número de miembros de la nueva junta del Balonmán Lalín.

Belén Mariño quiso dejar claro que “en realidad somos padres de chavales que están en el balonmano y digamos que nos entró el miedo cuando esta gente tan bien cualificada (por los directivos salientes) anunciaron su marcha. Entonces, digamos que fue un poco tirar de los jóvenes que están en la escuela pero teniendo en cuenta, también, todas las alegrías que nos fue dando el primer equipo”. En cuanto a la distribución del organigrama directivo la presidenta del Balonmán Lalín explica que “cargos hay pero nuestra intención es ser un grupo porque aquí no hay escalafón. Somos todos un equipo y todo lo que se decida se pondrá sobre la mesa y decidiremos todos los que estamos. Unas veces saldrá bien, otras mal y otras regular”. Y recalca que “es cierto que contamos con el apoyo de la directiva saliente, que es lo que también nos insufla un poco de aire”. Al respecto, subraya que “somos una directiva completamente continuista”.

Por lo que respecta al futuro inmediato del equipo de la Primera Estatal Masculina, los nuevos directivos anunciaron que “la inscripción del primer equipo se realizó ayer (por el lunes) por parte de la directiva saliente.”, por lo que no peligra su salida a la competición nacional la próxima temporada. En este sentido, también desvelaron que “hablamos con algunos jugadores y con Pablo Cacheda, que por lo menos este año nos seguirá haciendo compañía”, confirmando así la continuidad del técnico.

Preguntados por la demora en hacer pública su candidatura, Belén Mariño manifestó que “no dimos el paso antes porque queríamos asegurarnos y atar cabos. Fue importante contar con el respaldo de la antigua directiva, que en todo momento se ofrecieron. Digamos que el 80% de nuestros pies ya estaban casi dentro”. Y sin tiempo para más, todos ellos anuncian que se pondrán manos a la obra cuanto antes para recuperar el tiempo perdido durante estas últimas semanas porque “hay que dejar cosas a rodar antes de las vacaciones”, concluyó la presidenta Belén Mariño.

“No era el mejor momento para irse de aquí”

Pablo Cacheda seguirá una temporada más en el club de su vida a pesar de la oferta realizada por el Cisne de Asobal. “Estoy muy contento de seguir en el Balonmán Lalín. No es ni segundo plato ni nada por el estilo. El momento en que me llegó la oferta del Cisne probablemente no fue la mejor. Además, tampoco llegamos a un entendimiento en los flecos que a mi me gusta cerrar con todo el mundo”, explica el entrenador del Disiclín. Cacheda reconoce que “está claro que era una oportunidad muy buena para mi pero tomase la decisión que tomase lo haría contento y feliz. Estoy muy contento de seguir porque pienso que no era el mejor momento para irse de aquí”. En cuanto al trabajo que todavía resta por hacer a todos los niveles en el Balonmán Lalín después de la presentación, ayer, de la nueva junta directiva, Pablo Cacheda indica que “tenemos que hablar un poco del tema deportivo y de ver cómo quieren organizar todo lo que es la base. Siendo una directiva continuista pueden contar sin duda conmigo”. De todas formas, pone en solfa el retraso de todo este trabajo porque “creo que llegamos tarde y la hoja de ruta ya se me demoró en exceso. El jueves tenía pensado hablar con ellos pero al final no pude. En cuanto podamos nos tenemos que poner a trabajar porque la planificación no puede esperar”. Y es que conocidas las bajas de Porto y Pachi en la primera plantilla, resta por saber qué pasa con hombres como Roberto Álvarez, Jorge, Bruno o el argentino Tomás Villarroel.