Nació en Lalín en 1989 y ha sabido sobreponerse a cuantas vicisitudes se ha encontrado en la vida. El lalinense José Riádigos sigue quemando etapas dentro del culturismo cosechando éxitos dentro y fuera de Galicia. Este fin de semana regresó de tierras valencianas con su flamante carné profesional de culturismo natural, que le permitirá competir a partir de ahora con lo más granado de esta modalidad.

“Bueno pues ya recién llegados al hotel después de un día de relax y asimilando un poco el gran día que fue el sábado en el Campeonato Internacional de Valencia, decir que aún sigo sin creerme los resultados obtenidos”, explicaba Riádigos nada más regresar a su tierra natal a través de las redes sociales. Y no es para menos, el botín de este culturista dezano en el Internacional de Valencia consiste un una medalla de oro en Culturismo -1,75 centímetros; una plata en Culturismo -72 kilogramos; otra plata en Classic Physique T-Baja; un bronce en Classic Phsysique Absoluto Pro y el citado carné de profesional del culturismo natural. Cabe destacar que el culturismo o fisicoculturismo natural se creó como reacción al culturismo convencional. Ambas prácticas se centran en el desarrollo muscular, pero como su propio nombre indica, la primera busca hacerlo además de forma natural.

“Contento no, lo siguiente”, añade Riádigos a las sensaciones vividas durante la cita valenciana. Explica que fue un “campeonato de 10 en todos los aspectos. Desde los atletas hasta los preparadores, pasando por público, organización, jueces, resultados y demás”. El ya culturista profesional lalinense añade que “me llevo además de los premios lo mejor del campeonato que fueron las nuevas amistades, el cariño de la gente y el buen trato recibido, puesto que no me faltó de nada en ningún momento”.

A partir de ahora, José Riádigos ya piensa en preparar sus próximo compromisos en los que estrenará su condición de profesional. “Toca ponerse las pilas para el próximo campeonato que será el 2 y 3 de Julio en el Europeo de Francia con la Selección Española, donde será más que un orgullo poder competir en representación de tu país. Espero poder estar a la altura y dar lo mejor de mí en mi primera competición como profesional con España”, concluye el deportista dezano.