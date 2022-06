David Domínguez brilló en Gijón, donde disputó el Top TTR Sub 13. El jugador del CB A Estrada se hizo con el oro en dobles, junto a su compañero Guillermo Valdés. Y también la medalla de plata en individual, tras una final igualada, contra el jugador de Solares Yago Álamo. Además, Adrián Castedo participó en la segunda concentración territorial celebrada en Pontevedra y Darío Míguez, Iziar Barcala, Rubén Comerón y Alejandro Barcala se concentraron con las selecciones gallegas Sub 15 y Sub 17 para preparar el campeonato de España que se celebrará en Santander.