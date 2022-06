El Club Balonmán Lalín vivió en la noche de ayer su segundo intento fallido de encontrar un relevo en la directiva. Tras la primera asamblea extraordinaria, que acabó sin candidaturas, en esta ocasión fue una asamblea ordinaria, que terminó de nuevo sin que ningún socio decidiese dar un paso al frente. Este final sorprendió al propio club, que en los días previos confiaba en la aparición de una candidatura creada a partir de la unión de varios padres y madres de niños que forman parte de su cantera. Sonó incluso con fuerza una cabeza visible dentro de esa candidatura pero, a pesar de estar presentes en la asamblea, el resultado fue el mismo. La directiva incluso planteó a los posibles interesados la idea de crear una junta gestora, solo por un año, pero tampoco funcionó. De esta manera el Balonmán Lalín tendrá que realizar un nuevo intento.

Por el momento el club no ha convocado una nueva asamblea y todo apunta a que podrían intentar convencer a ese grupo de padres, disipando sus dudas y miedos a la hora de dar este paso al frente. Se trata sin embargo de una contrarreloj para un club que debe iniciar ya la planificación de la próxima temporada y realizar trámites como la inscripción de sus equipos.

El balance económico

Antes del intento por encontrar una nueva directiva, el Club Balonmán Lalín presentó a sus socios las cuentas de la pasada temporada. Estas arrojan un presupuesto de unos 260.000 euros, con algunos cobros y pagos pendientes que se cerrarán en las próximas semanas. Desde la directiva, Uxío Batán, señaló que se trata de unas cuentas totalmente saneadas e incluso es posible que quede un pequeño remanente al realizar todos los cobros. A nivel de socios el club se situó por encima de los 600, una cantidad que viene subiendo cada año. Desde el club destacaron además que se vieron muchos más aficionados acudiendo a los partidos, especialmente en un final de temporada intenso con la organización de varias fases.

En cuanto a la partida de gastos, unos 60.000 euros se destinaron esta temporada a los gastos federativos y al pago por la organización de fases y sectores. Una cantidad similar es la destinada a las nóminas de los entrenadores. Este año también hubo un aumento del gasto en cuanto a los desplazamientos, por culpa principalmente de los cuatro viajes a Canarias. La federación se hace cargo del desplazamiento en avión pero el club debe asumir los gastos del equipo. Esta partida también está sobre unos 60.000 euros. Ya en un segundo plano estarían los 16.000 destinados a los arbitrajes y los 7.000 invertidos en material deportivo, entre otras cosas varias.

En cuanto a los ingresos, la mayor partida es la de las subvenciones, que se sitúa en torno a los 90.000 euros. Es una cantidad alta, que se explica principalmente al ser las subvenciones de Plata. Los carnés de socio y las escuelas dejaron 58.000 euros y los patrocinadores 53.000. Las entradas a los partidos supusieron 14.000, lo mismo que la venta de lotería y rifas. La publicidad les reportó unos 10.000 euros más, entre otras cosas varias.

Cacheda aguarda por la nueva directiva con una oferta de Asobal sobre la mesa

Mientras el Balonmán Lalín intenta cerrar un relevo al frente del club, su entrenador, Pablo Cacheda, atraía las miradas del balonmano nacional. Las buenas temporadas al frente del equipo rojinegro al colocado al exinternacional español como un objetivo de equipos de categoría superior. El técnico dezano reconoció haber tenido dos ofertas en las últimas semanas, una de las cuales descartó mientras que la otra sigue todavía sobre la mesa. Cacheda señaló que cualquier decisión para la próxima temporada arranca con una reunión con la nueva directiva, ya que la primera opción siempre es el Lalín. “La idea es sentarme con la nueva directiva para decidir cual es el futuro del equipo y el mío personal. Es algo que el club que me planteó la oferta entendió y no me apuró”, manifestó.

Aunque Cacheda no quiso dar más datos sobre ese equipo cuya oferta está sobre la mesa se trataría del Cisne, actualmente sin entrenador después de la marcha el seleccionador español juvenil, Javier Fernández ‘Jabato’. Para el lalinense está oferta supondría dar de nuevo el salto a Asobal, en esta ocasión como entrenador.