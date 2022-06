El Club Deportivo Lalín ha anunciado la renovación para la próxima temporada del técnico Toño González. El exjugador del equipo rojinegro llegó al banquillo del Cortizo en el tramo final de la pasada temporada. Dirigió los dos partidos finales de la fase regular y los ocho de la fase por la permanencia, con un positivo balance de ocho victorias, un empate y una derrota. Las buenas sensaciones en ese tramo final han llevado a la directiva a mantener la confianza en el exentrenador de equipos como el Vilatuxe o el Bandeira.

“Cuando me llamaron al final de la pasada temporada no les podía decir que no y cuando me dijeron si quería seguir, tampoco pude hacerlo. Estoy muy contento de poder empezar un proyecto desde cero aquí”, afirmó al tiempo que defendió la idea de mantener la apuestea por los jugadores de la casa. “En estos años se consiguió crear un buen equipo con casi todos los jugadores de la comarca. La idea es seguir en la misma línea e intentar renovarlos a todos”, manifestó. En los próximos días espera ir reuniéndose con tel plantel para tratar esa continuidad. Además, aguarda contar con los cinco jugadores que suben de juveniles y que ya tuvieron participación en el primer equipo. Cuentan sin embargo con ofertas de otros clubes. Como segundo entrenador espera poder seguir contando con Matelo.