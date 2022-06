Los jugadores del Club Bádminton A Estrada Iziar Barcala y Darío Míguez han sido convocados para formar parte de la concentración nacional del Se busca Campeón, que se celebrará en Santander del 27 al 30 junio. Estarán acompañados por el técnico del centro de tecnificación Manu Brea.

Esta convocatoria llega después de que ambos brillasen en el campeonato autonómico sub 15, donde los estradenses conseguían medallas en casi todas las categorías. En individual femenino Barcala no fallaba, y tras un torneo impecable, se subía al primer peldaño del cajón, consiguiendo la medalla de oro. En individual masculino Darío Míguez se metía en la final tras un partido de infarto en semifinales contra Iker Otero, donde el jugador estradense y el nevense, pusieron en pie a la grada. Ya en la final no podía contra un imponente Adrián Rodríguez y se traía una merecida plata.

En dobles femenino las gemelas Iría y Antía Martín conseguían el bronce a pesar de ser su segundo torneo en esta categoría. Y en dobles mixtos Barcala, formando pareja con Arón Durán, conseguía otra medalla de bronce. En el torneo también participaron Martín Rey y David Domínguez, que a pesar de hacer un buen torneo, no pudieron llegar a las medallas.

Por su parte, Nikol Carulla y Rodrigo Sanjurjo firmaron una gran actuación en el Internacional Júnior de España, destacando el oro de Carulla en el doble femenino junto a Lucía Rodríguez.