El Estradense continúa con su trabajo de renovación para la próxima temporada. En esta ocasión el club anunció la continuidad del joven centrocampista Raúl Martiñán. El caldense tuvo una complicada aclimatación al equipo la pasada temporada, tras su incorporación con la campaña iniciada. El club se realizó ficha con el equipo B, con el que jugó los primeros meses. Poco a poco fue ganándose minutos en el primer equipo, terminando la temporada con protagonismo en Tercera División.

El centrocampista reconoció ayer que uno de los motivos principales para aceptar la oferta de renovación del Estradense fueron los compañeros. “He pasado por muchos vestuarios y este es sin duda uno de los mejores. Eso me animó a seguir”, afirmó, al tiempo que se mostró dispuesto a pelear por ganarse la confianza del nuevo entrenador. “El cambio del Fabril a A Estrada no fue fácil. Me costó acostumbrarme pero al final fui entrando poco a poco”.

Raúl es la undécima renovación del Estradense para la próxima temporada tras el meta Coke; los defensas Ángel, Ánder, Carabán, Uriol, Óscar y Mateo; los centrocampistas Javicho y Brais Calvo; y el delantero Juanín. Por el momento no se ha cerrado ningún fichaje.