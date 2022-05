Pablo Cacheda todavía digería ayer los tres intensos días vividos en el Arena durante la fase de ascenso a Plata. El entrenador del Disiclín Balonmán Lalín señala que “el resultado no es el que a todos nos gustaría desde luego, pero no puede empañar la gran temporada que hemos hecho”. Preguntado por el rendimiento de sus jugadores en el play-off Cacheda asegura que “los vi bien. Creo que competimos contra rivales de mucha calidad y equipos que incluso son semiprofesionales. Plantamos cara absolutamente a todos. Sí es verdad que 20 minutos malos en el partido contra Caserío de Ciudad Real te lastran y en torneos tan cortos fallar puede que te quite el premio”.

En cuanto a alto nivel mostrado por los lalinistas en todos sus partidos, Pablo Cacheda –que no gusta de destacar individualidades– reconoce que “el primer día Iago fue espectacular, Martín un poco lo mismo e incluso Juan estuvo a un gran nivel los dos días que pudo jugar. También Bruno o Roi, que para el poco tiempo que lleva con nosotros nos echó una mano importante. Y, después, los veteranos que como siempre se echan el equipo a la espalda. Al final, no se puede destacar a uno solo porque creo que todos estuvieron genial, hubo minutos para todos y en ese aspecto estoy muy contento con le rendimiento de la plantilla”. Por lo que respecta a los rivales, el entrenador rojinegro piensa que a Mubak La Roca les pudo el alto nivel de exigencia del torneo: “Igual pagaron el pato de ser tan jóvenes y que la liga fuese para ellos un paseo y no estaban acostumbrados a plantar cara y competir los 60 minutos de un partido. De hecho, hizo mejor torneo el segundo catalán OAR Gracia que ellos”. De todas formas, considera que “probablemente ascendió el mejor equipo de todos. Ciudad Real tiene jugadores semiprofesionales o incluso profesionales, con una dedicación más exclusiva y una plantilla amplia experimentada y que defensivamente estuvieron muy bien”. Y en cuanto al torneo propiamente dicho explica que “No es el sistema de competición que más me guste pero creo que justo seguramente sea. Al final, te enfrentas contra todos del grupo. Si fuesen en semifinales y finales igual sería más injusto porque un mal partido ya te llevaría a no poder ascender. Ciudad Real perdió el primer día y fue capaz de acabar ascendiendo. El tema del golaverage hace que todo se desvirtúe un poco, sobre todo en las últimas jornadas. Así que fue que llegamos sin opciones al tercer día”.

Interpelado sobre si el Disiclín tendría plantilla para mantenerse en Plata en caso de conseguir la plaza, Pablo Cacheda indica que “ahora mismo, confirmadas tenemos las bajas de Pachi y Porto. Creo que en ese aspecto, si la continuidad del resto estuviese ahí y pudiésemos contar con igual con Roi de cara a la próxima temporada y recuperar a Pedro, creo que sí, que habría opciones de pelear por mantener la categoría. Sería un equipo parecido al de la pasada temporada en la que estuvimos muy cerca de conseguirlo”. La primera plantilla dejará de entrenar a partir de esta semana atenta a los acontecimientos en lo que al plano institucional del club se refiere. Se trata de un más que merecido descanso después de una completa campaña que dará comienzo en una semana con otra fase en el Arena, esta vez será el Embutidos Lalinense quien aspire a ganar el Estatal Infantil.

Un club que sigue esperando una directiva

Cacheda se muestra preocupado por la actualidad institucional del Balonmán Lalín. “A día de hoy, como quien dice, no hay ni club. A ver cómo va evolucionando ese tema porque creo que ya va siendo hora de que se solucione, de que ojalá aparezca alguien o que alguien dé un paso al frente para empezar a programar de cara a la temporada que viene porque al fin al cabo ahora mismo está todo en el aire. Al no haber directiva es muy complicado ponerse a trabajar”, asegura. El técnico dice que “entiendo que es un trabajo muy duro, poco gratificante y que, además, hay que dedicarle mucho tiempo a algo que no te va a repercutir económicamente y que incluso te reste tiempo para hacer tu trabajo. Es difícil y por eso hay que valorar lo que ha hecho esta directiva en estos 12 años”. Pero espera que “después de lo que pasó este fin de semana en el Arena ayude a que alguien piense que esto no puede quedar así y sacar esto adelante. Hay que intentar involucrarse porque merece la pena”.

Agradecidos a la afición y al pueblo de Lalín

La respuesta de los seguidores y del municipio de Lalín en general sorprendió incluso al vestuario. “Desde que se supo que la fase se iba a jugar en Lalín creo que se empezó a movilizar todo el mundo. El ambiente del pueblo durante la propia semana anterior fue espectacular. Todo el mundo daba ánimos, veías los balcones con las banderas, la gente en las redes sociales compartiendo todas las cosas con el club y, después, ves cómo iba la gente al pabellón con las camisetas y orgullos de lo que somos y orgullos del equipo”, dice Cacheda. Y concluye indicando que “sólo podemos dar las gracias porque todos en el equipo estamos aún asimilando un poco lo que hemos vivido. Vivir todo esto con el sentimiento que tenemos de pertenencia y como nos sentimos identificados con el pueblo nos ayuda a ver recompensado el trabajo de todo el año.