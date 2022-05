El Disiclín quiere llenar el Lalín Arena durante los tres días de la promoción

Llenar el Arena desde mañana es la aspiración del Disiclín Balonmán Lalín durante la crucial Fase de Ascenso a División de Honor Plata que mañana alza el telón en el multiusos Lalín Arena. “La venta de abonos va muy bien pero todavía nos quedan hoy (por ayer), mañana (por hoy) y en el propio día porque nos consta que hay gente de fuera de Lalín que tiene previsión de venir el sábado o el sábado y el domingo”, manifestó ayer Pincho, el director deportivo de la entidad rojinegro, durante la presentación del evento deportivo en el que estuvo acompañado por los jugadores Pachi y Ramón, el vicepresidente de la Federación Gallega de Balonmano, Ignacio Permuy, el edil de Deportes Avelino Souto y la teniente de alcalde Paz Pérez.

Pincho anunció que “sobre 500 abonos deben ir vendidos, lo que está muy bien. El Arena tiene 2.010 plazas y esperemos que se llenen. Dependerá mucho del transcurso de la competición. Si el domingo te juegas algo, pues supongo que habrá un lleno hasta la bandera. En un partido de liga de esta temporada estuvimos metiendo sobre 500 personas y el partido de más aforo rozó las 600, pero esto es un acontecimiento de un carácter mucho más importante incluso coincidiendo con horarios de otras actividades y otras cosas”. Y añadió que “personalmente me constan reservas para venir a comer el sábado y venir a ver los dos partidos de la tarde. Haremos balance después pero soy optimista porque como digo yo, aquí cuando tocamos a corneta la gente se moviliza. A vista está la campaña de las banderas y de los carteles en los establecimientos y hay un furor enorme”. Pincho no quiso dar la cifra sobre el presupuesto de la organización limitándose a señalar que se fue “a mucho dinero”. Hay que poner en situación que competimos desde el minuto uno con grandes ciudades. Hay que destacar el apoyo de la federación, que me consta que desde el principio dio respaldo a nuestra posibilidad de ser sede”.

Por su parte, Pachi trasladó el estado del vestuario destacando que “en la plantilla estamos muy contentos por disputar la fase en casa. Es un plus tanto emocional como deportivamente. El ambiente del Lalín Arena durante los tres días va a ser espectacular y pienso que nos va a ayudar mucho”. Y sobre los contrincantes que los de Pablo Cacheda se van a encontrar en la competición el capitán del Disiclín señaló que “son tres rivales muy duros y llevamos casi un mes preparando esta fase. Será una competición igualada. Tres partidos en tres días hacen difícil saber lo que va a pasar. Estamos muy motivados y muy contentos por estar aquí.

Por último, el vicepresidente de la Federación Gallega de Balonmano calificó al Balonmán Lalín como “referente autonómico y estatal” del deporte del 40x20, agradeciendo la apuesta por el balonmano que existe en la capital dezana. Y el concejal Avelino Souto recordó que la colaboración con el club se inició hace un par de meses para diseñar un evento “que cuenta con una excelente organización en una magnífica instalación como es el multiusos Lalín Arena”.

Ramón: “Hay que ganar los tres partidos”

Ramón Gil tiene claro que en el Disiclín “no tememos a ninguno de los rivales. Por lógica deberíamos temerle algo más a La Roca porque es un primero como nosotros y los otros dos equipos son segundos pero son tres partidos en menos de 72 horas y depende mucho de cómo empieces y se den los otros resultados. Creo que para ascender hay que ganar los tres, que es algo muy complicado. Creo que estamos preparados y lo vamos a afrontar de la mejor manera posible. Nuestro objetivo es ganarlos todos y el domingo celebrar el ascenso.” El bravo capitán lalinista desveló que “llegamos bien físicamente y el equipo está con ganas de empezar el viernes a jugar y esperemos que no nos traicionen ni los nervios ni nada por el estilo”.

Pachi dice adiós a 30 años en el Balonmán Lalín

Otro de los veteranos en esta fase es Pachi, que ayer hacía pública su próxima marcha explicando que “estuve en las dos fases anteriores y me hicieron mucha ilusión. Obviamente esta será muy especial para mi porque jugamos en casa y porque yo después de esta fase de ascenso me voy a retirar y no seguiré jugando. No hay mejor manera de dejarlo que jugar una fase en Lalín”. De esta forma, Pachi dirá adiós a casi tres décadas en el club de sus amores. Además, no estará con los cadetes del UPI Informática en la fase de Alcobendas que también se inicia mañana.

El pentacampeón de los 1.034 goles en la liga

La condición de favorito precede al Mubak Balonmano La Roca. Los catalanes consiguieron este año su quinto titulo liguero de Primera Estatal después de firmar un campeonato inmaculado. El conjunto del Vallés llega a la fase habiendo superado la cifra del millar de goles en la competición regular. El equipo roquerol tiene en Roger Manzano a su mejor artillero dentro de una plantilla que destaca por su juventud, el descaro de su balonmano y la enorme velocidad que imprime en todas sus acciones.

Un filial bajo la batuta de un técnico pontevedrés

El Servigroup Benidorm basa su peligrosidad en ser cantera de Asobal. Además, como el primer equipo acaba de clasificarse para Europa, es posible que los jugadores que están alternando pudieran jugar este fin de semana en el Lalín Arena. El gallego Sergio Carballeira, ex de Teucro, Rasoeiro y Lavadores, dirige a uno de los segundos clasificados de la promoción, quedando por detrás del Agustinos Alicante en su competición doméstica. Juan Carlos Sempere es su referencia en ataque.

Los manchegos repiten playoff en tierras gallegas

El Balonmano Caserío de Ciudad Real volverá a jugarse el ascenso a la División de Honor Plata en tierras gallegas. En 2016 el cuadro manchego lo hizo sin éxito final en Carballo y ahora tratará de dar la sorpresa en tierras dezanas. El cuadro amarillo fue el último en clasificarse para la promoción liderado por el sevillano Pablo Manuel Campanario, su estilete atacante. El equipo de Santi Urdiales no podrá contar para la trascendental cita con Diego Reyes, que será baja por motivos laborales.