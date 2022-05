El Estradense anunció ayer la renovación del centrocampista Brais Calvo, un hombre que a sus 29 años vivirá su quinta temporada consecutiva en el Estradense, al que llegó procedente del Estudiantil. “Estoy muy contento aquí. La verdad es que nunca pensé cuando llegé que iba a estar tan bien. Aquí me tratan genial y estoy al lado de casa”, manifestó un hombre que espera recuperar este año su mejor versión. “El año pasado hice la que creo que fue la mejor temporada de mi carrera pero este año no fue tan buena como me gustaría. Le doy un aprobado pero creo que podría haber sido mejor”, afirma al tiempo que reconoce que el equipo pudo pelear más arriba en la tabla.

Brais Calvo se reencontrará esta temporada con Nacho, quien lo entrenó en su etapa en el Órdenes. Aquel año era un recién salido de juveniles y tuvo pocas oportunidades ante jugadores de gran calidad que había en su posición. Ahora confía en convencerlo.