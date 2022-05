Arabia Al Bachere, Eva Gil y Celia Portela representaron al Atletismo A Estrada en el pasado Campeonato Gallego para categoría Sub-18. Allí, Al Bachere se colgó una medalla de plata a pesar de no tener su mejor día. El buen trabajo previo le terminó valiendo para conseguir el subcampeonato gallego en los 400 metros vallas. Lo hizo con una marca de 1:08.86, lejos del registro que aguardaba. En los 100 metros la estradense volvió a demostrar que no era su día y no consiguió pasar de las semifinales.

Eva Gil corrió los 100 metros. No pasó de las semifinales, pero con 13.63 segundos alcanzó su mejor marca personal. En los 100 vallas finalizó tercera en las semifinales, con un crono de 17.23 segundos que significa su mejor marca y con la que alcanzó la final, donde quedó séptima. Celia Portela compitió en los 100 metros lisos y en los 100 metros vallas y, aunque no consiguió llegar a las finales, finalizó ambas semifinales con marcas personales para ella: 14.78 en los lisos y 18.88 en las vallas.