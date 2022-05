Los jugadores del Bádminton A Estrada Alejandro Barcala y Rubén Comeron se proclamaron campeones gallegos por partida doble en el campeonato gallego sub 17, que se celebró ayer en A Coruña. Formando pareja se metían en la final del campeonato, contra la pareja de As Neves Iker Rodríguez y Adrián Rodríguez, a los que vencían por 21-14, 21-13, colgándose así el oro. Alejandro se metía en la final individual, contra Iker Rodríguez, en la que vencía al nevense en dos set, 21-18, 21-19, proclamándose campeón Gallego sub 17. Rubén tampoco defraudaba en dobles mixtos con su compañera del Athlos Ana Nóvoa, y se metian en la final contra Laura Seijo y Hugo Castro, a la que vencían en dos set por 21-19, 21-13.

En individual femenino Iziar Barcala, se colaba en la final. Allí le aguardaba una dura rival como era Ana Nóvoa, y perdía por 21-10, 21-12, colgándose una merecida plata.