El Disiclín Balonmán Lalín se jugará el ascenso a la División de Honor Plata delante de sus aficionados. El sorteo celebrado ayer en la sede la Real Federación Española de Balonmano deparó que los de Pablo Cacheda tendrán como rivales en su sector a los catalanes del Mubak BM La Roca, al Balonmano Caserío Ciudad Real y a los alicantinos del Balonmano Servigroup Benidorm. La cita será del 27 al 29 de mayo en el multiusos Lalín Arena y el Disiclín se estrenará contra el La Roca el viernes 27, el sábado 28 jugará frente al Ciudad Real y cerrará el sector contra el Benidorm el domingo en horario matinal.

La anécdota del evento oficial fue protagonizada por el conjunto navarro del Anaitasuna que en un principio quedó emparejado en el grupo de los del Arena, pero al coincidir el Benidorm con otra escuadra de su demarcación en el grupo B, finalmente se trasladó al club levantino al primero. A la conclusión de los sectores celebrados en Lalín, Oviedo y Eibar, se conocerán los tres equipos que ascenderán a la División de Honor Plata Masculina. El formato de competición es una fase de grupos a partido único entre los cuatro equipos de cada grupo, siendo el primer clasificado de cada grupo el que consiga el ascenso a la segunda categoría del balonmano nacional.

Una vez conocidos los nombres de los futuros rivales para el playoff de ascenso, Pablo Cacheda, entrenador del Disiclín indicaba que “sin duda al que más le temo es al otro primero de grupo. Creo que es lo normal. Al final, es un equipo catalán que siempre vienen con un nivel competitivo muy alto y jugadores con una técnica individual muy buena. Habrá canteranos de La Roca, del Barça o alguno del Granollers. Son jugadores muy buenos y que además tienen un nivel competitivo altísimo y con mucha velocidad en los partidos. Así que, antes de ver a ninguno y poder decir algo más claro del resto, pues creo que será con el que más problemas vamos a tener”. El cuadro vallesano es el único campeón de grupo de los contrincantes del Disiclín en la fase puesto que tanto Ciudad Real como Benidorm acabaron segundos en sus respectivas ligas.

Cacheda: “La mejor noticia es que se celebra en Lalín”

Jugar como locales una fase es lo mejor. En este sentido, Cacheda reconoce que “nos daba un poco lo mismo quién nos tocase porque los equipos a estas alturas de la temporada estamos todos más o menos igual. Creo que sin duda la mejor noticia es que se celebra en Lalín y eso siempre va a ser un plus a nuestro favor. Seguro”. Para el técnico lalinista “la clave para que tengamos un buen rendimiento es el estar en casa, con nuestra afición, con un pabellón que visto como se entrega en partidos por ejemplo de niños incluso, no me cabe la menor duda de que un fin de semana así con el primer equipo peleando por el ascenso, nos encontraremos con un muy buen ambiente y que será nuestro jugador número 8”.