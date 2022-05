El Disicilín Balonmán Lalín busca esta tarde en Candeán ponerle la guinda a la temporada. El equipo de Pablo Cacheda, que visita al Granitos Ibéricos Carballal a partir de las 19.00 horas, quiere proclamarse campeón de liga para poder tener más opciones de organizar el próximo sector. Para ello, a los rojinegros les basta con empatar en Vigo sin tener que estar pendientes de lo que suceda en el Xiria-OAR Coruña. “Vamos a por ello y esa es la intención con la que viajamos a Vigo. Y sin perder de vista la preparación para la fase de ascenso y eso implica que no lleguemos en nuestro mejor momento. Venimos de semana de bastante carga y de hecho tengo muchos jugadores que están con pequeñas sobrecargas. Tocará repartir los minutos y dosificar los esfuerzos”, explica el técnico del cuadro lalinista.

Los del Arena acuden a la jornada de clausura con las bajas confirmadas de Tomás, Tate y Pedro. Además, Pachi será duda porque se perdió los entrenamientos de martes y miércoles precisamente por una sobrecarga. Cacheda no quiere ninguna sorpresa en el partido que pitan Gonzalo López y Gonzalo González porque “todo el mundo es consciente de cómo son estas últimas jornadas cuando vas como visitante. Lo normal es que el equipo que está en casa siempre tenga despedidas y guste de acabar la temporada dando una buena imagen y despedirse de su afición con un buen sabor de boca porque también han hecho una buena temporada”. Y añade sobre el rival que “es verdad que no se juegan nada y ojalá se note esa máxima intensidad por nuestra parte debido a que nosotros sí que nos estamos jugando el campeonato y preparando otras metas futuras”.

Preguntado por la falta de relevo en la directiva del club tras la última asamblea extraordinaria, Pablo Cacheda manifiesta que “la situación no es la idónea ni mucho menos. Que no haya gente que tenga la disponibilidad de poder dedicarle tiempo al balonmano es una pena. Yo, como el resto de la directiva, confío en que de aquí al final de temporada aparezca gente que disponga de ese tiempo para invertir en el balonmano y que esto siga con una directiva como ha estado todos estos años. Entiendo que no es fácil y dedicar mucho tiempo de tu día a día a algo que no te repercute económicamente”.

Final Four para el Lalinense que entrena Pachi

El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín inicia esta mañana su participación en la Final a Cuatro infantil que este fin de semana alberga el multiusos Lalín Arena junto a la de categoría femenina. Los rojinegros debutan en la competición a las 12.00 horas enfrentándose al Balonmán Tui en la primera semifinal. La otra eliminatoria medirá a las 10.30 horas al Balonmán Culleredo Remax Riazor con el CP Lucense. La federación gallega ha programado para mañana el partido por el tercer puesto a las 12.00 horas y la gran final a partir de las 18.30 horas.

El filial disputa en A Guarda la Copa Sponsor

El Proquideza Balonmán Loriga juega este fin de semana la fase final de la Copa Sponsor de Segunda Autonómica en el Pabellón A Sangriña de A Guarda. Los hombres que entrena Lorenzo Fernández se medirán hoy, a las 16.30 horas, en la primera semifinal al Sanxenxo. Rasoeiro y Atlético Guardes jugarán la otra semifinal a las 19.30 horas. Los vencedores de ambas eliminatorias jugarán mañana en el polideportivo guardés la final a partir de las 18.30 horas.