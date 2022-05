El Club Bádminton A Estrada protagonizó el pasado fin de semana una muy buen actuación en todas las competiciones donde estuvieron presentes sus deportistas. José Molares, Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla se desplazaron a Madrid para disputar el campeonato de España Absoluto, y subirse al podio consiguiendo una medalla de bronce cada uno. Nikol Carulla se colgó un bronce en el individual femenino. José Molares, lo hacía en dobles mixtos con su compañera Elena Fernández, y Rodrigo Sanjurjo que participaba en mixtos con la jugadora Cristina Sánchez Lechina también acabó en tercera posición.

Por otro lado, los estradenses también estuvieron presentes en el Top Master Sub 13 y Sub 17 en Montilla, Córdoba, y el TTR Sub 13 Sub 17 en Tui. Hasta Córdoba se desplazaban Sara Sanjurjo, Rubén Comerón y Alejandro Barcala, donde estos últimos conseguían la medalla de bronce en dobles formando pareja. Mientras, en Tui jugaron Adrián Castedo, Víctor Lareo, David Domínguez, Celia Loureiro, y Darío Míguez, siendo estos tres últimos los que lograban sendas medallas: plata para David Domínguez con Guillermo Valdés (CER Vigo) y bronce para Celia Loureiro en dobles con su compañera Carlota Balboa (CB As Neves), mientras que Darío Míguez conseguía su bronce en dobles mixtos con su compañera Sara del Castillo (CB San Amaro).

En otro orden de cosas, este fin de semana los jugadores del CB A Estrada lo pasarán entre Francia, Palma de Mallorca y Tui. Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla ponen rumbo al país vecino donde disputarán el Yonex 3 Borders International U19. Hasta Baleares pondrá rumbo Iziar Barcala para jugar el Top Master Final Sub 15 y Sub 19. Y, por último, en Tui, tendrá lugar el Campeonato Gallego Sub 13 con la presencia de los también estradenses Sara Sanjurjo y David Domínguez.