Lalín tiene todas las papeletas para volver a organizar una prueba del Campeonato Mundial WPTGlobal FIM EnduroGP y el Gran Premio de España de la especialidad. Tanto el alcalde de Lalín, José Crespo, como el presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, el lalinense José Canda, y el promotor luso del evento, Francisco Pita, coincidieron ayer en hacer votos para repetir la experiencia durante la rueda de prensa de valoración del enduro mundialista lalinense.

Pita recordó que “tuvimos 71 credenciales de prensa y llevamos esta carrera a 51 países y aún no sé la repercusión en las redes sociales” para recalcar después que “este Gran Premio de España se disputó en Lalín. Hablando con el presidente de la Española, el señor Casado, le comenté que me gustaría mucho que en los próximos cuatro años el Gran Premio de España se realizara en Galicia. Obviamente, me encantaría hacerlo una o dos veces más en Lalín porque tiene condiciones geográficas, de organización y de personas importantes para que un evento de este tipo siga adelante. Hay que hacer de nuevo en Lalín un Mundial, al menos una vez”. El factótum del campeonato del mundo también señaló que “tuvimos aquí 11 equipos oficiales y los mejores pilotos del mundo, y números increíbles. Es cierto que hubo 3,5 millones de euros de impacto económico”. Las razones conceptuales por las que el promotor del Mundial quiere hacer en Galicia el Gran Premio de España tienen que ver con la facilidad de desplazamiento entre Galicia y Portugal, la afición y la organización demostrada por José Canda –para Pita las cuatro especiales fueron “fabulosas” desde el punto de vista técnico–, la proximidad entre Galicia y Portugal, y el hecho de poder organizar carreras lejos de las grandes urbes para darle importancia a sus sedes. En este sentido también desveló haber abonado un seguro de 55.000 euros y 10 millones de euros de responsabilidad civil.

Por su parte, Canda agradeció a “los organismos oficiales que acogieron este evento desde el primer momento que se lo dije a Crespo, que fue el que habló con la Deputación, la Xunta y con el Xacobeo para reunir el dinero necesario para organizar este evento”. Añadió que el enduro “deportivamente salió bien, aunque en el paddock hubo algún fallo, pero para mi fue todo positivo. Fue un gran orgullo traer esto para Lalín porque era un sueño que tenía desde que empecé a organizar pruebas”. El mandatario de la Gallega y fundador del motoclub organizador Móvete na Moto de Vilatuxe concluyó su intervención dirigiéndose al promotor portugués diciendo que: “Si Francisco Pita quiere, por mi en Lalín el Mundial está un año más por lo menos”.

El evento más importante de la historia

El alcalde de Lalín no dudó ayer en calificar el Mundial de enduro como “el evento deportivo más importante de la historia de Lalín y de Deza”. El regidor destacó el “gran trabajo de la organización” y el hecho de que no solo José Canda se estrenaba en Lalín como principal valedor de una prueba del campeonato del mundo, sino que también para Francisco Pita fue su debut desde la promoción de la cita. Crespo también se sumó al deseo de repetir la experiencia indicando que “estamos trabajando en organizar otra vez este evento en Lalín y que quede durante años en Galicia”. En este sentido, José Crespo también manifestó su intención de convertir a la capital dezana en “un referente en eventos de gran formato” para contribuir a la dinamización económica del municipio. El mandatario se brindó como buscador de recursos, una actividad política en la que se encuentra como pez en el agua, realizando un periplo por las distintas administraciones para que se involucren en un “proyecto más ambicioso”. El alcalde de Lalín también aseguró haber pulsado la opinión de la vecindad durante los días que duró el Mundial: “Como alcalde, este largo fin de semana me felicitaron muchos vecinos por organizar un evento como este”. El regidor municipal también aprovechó la ocasión para pedir disculpas por las molestias causadas y destacó la ejemplaridad de todos los habitantes de Lalín durante la prueba. Y, por último, se mostró convencido de que los fallos “se corregirán en próximas ediciones”.