Corría el año 2017 cuando el empresario Toño Camba se hacía con la presidencia del Estradense. Tras el gran trabajo a nivel deportivo y, especialmente, económico de la directiva encabezada por José Ángel Gestoso, arrancaba un nuevo proyecto con un punto más de ambición. Con la marcha de Javi Touriño del banquillo, todas las miradas se pusieron en esos momentos en José Ignacio Fernández Palacios, más conocido en el mundo del fútbol como Nacho. El de Foz, exfutbolista de equipos como el Celta y el Compostela, vivía por aquel entonces sus primeras experiencias como entrenador. Su gran amistad con el propio Toño Camba lo convirtió en el principal candidato a liderar el proyecto deportivo de los rojillos, aunque esa posibilidad nunca llegó a concretarse. “Estuvo muy cerca de venir y era nuestro primer candidato pero por diferentes cuestiones al final apostamos por Mariano”, afirmó Toño Camba ayer junto a su amigo. Cinco años después, Nacho se sentará en el banquillo del Estadio Municipal de A Estrada y lo hará con la intención de mantener o subir el elevado listón que dejó su predecesor en todo este tiempo.

La trayectoria de Nacho es conocida por todos los aficionados al fútbol, destacando su figura como lateral del mejor Compostela de la historia. Como entrenador, pasó por equipos como Órdenes, Cerceda y Alondras. Ahora llevaba varios años sin entrenar, hasta que surgió la opción del Estradense. “Queríamos cerrar esta semana nuestro nuevo entrenador. Uno, por las renovaciones, ya que es importante que los jugadores sepan qué entrenador van a tener, y segundo, porque estos días fueron un bombardeo de ofrecimientos, tanto por parte de representantes como por gente que se dejaba querer. Al final dudamos entre dos entrenadores, aunque desde el momento que supe que Mariano que quería marchar llamé a Nacho, no para cerrar el acuerdo, sino para saber si estaba dispuesto a que propusiese su nombre a Pepe Rico y Uzal”, manifestó Toño Camba. “Me gustaba darle esta oportunidad a Nacho, porque creo que es un gran entrenador que sabe mucho de fútbol”, añadió.

Una oportunidad.

Esa propuesta del presidente fue aceptada por Nacho, que finalmente terminó siendo el elegido entre las dos opciones sobre la mesa. “El principal motivo fue el equipo. Es un equipo consolidado, que se mantuvo sin sobresaltos y que está perfectamente organizado y formado. Este club tiene todos los ingredientes que busca un entrenador. Es un sitio tranquilo, con una buena plantilla, con una buena directiva y buenos colaboradores. A eso se unían las ganas de volver a entrenar que tenía, después de varios años”, afirmó tras ser preguntado por sus motivos. “Creo que es una buena oportunidad que no debía dejar pasar”.

Cuerpo técnico y plantel.

La intención de Nacho es seguir contando con Manolo Blanco como segundo y preparador físico y con Makelele como preparador de porteros. El nuevo entrenador del Estradense admitió conocer bien la plantilla, aunque ahora tendrán por delante un trabajo de renovación y refuerzo de posiciones. “La idea es mantener el grueso de la plantilla pero dependerá de los que quieran seguir o no. A partir de ahí, miraremos alguna cosa que nos pueda reforzar”.

Estilo propio.

En cuanto a la figura y el legado que dejó Alberto Mariano, el nuevo técnico habló de su propuesta. “Yo tengo mi propio estilo de juego. Está claro que al trabajo de Mariano no se le puede poner ningún pero. Los resultados están ahí. Ante las clasificaciones, sobran las palabras. Solo queda quitarse el sombrero. Sin embargo, yo tengo mi forma de jugar. Primero siempre hay que mirar los jugadores pero me gustaría aportar mi estilo propio. No tendría mucha lógica venir para aquí y seguir con lo que hacían otros. Creo que puedo aportar cosas diferentes a lo que había. Luego, serán los resultados los que digan si es acertado”, afirmó. “Al final esto es un trabajo y se nos juzga por los resultados pero no tengo miedo a la responsabilidad”.

Juventud.

El de Foz también se mostró de acuerdo con la apuesta que el Estradense realizó en los últimos años por la gente joven, reforzada con algunos veteranos de la casa. “Me explicaron esa idea y estoy totalmente de acuerdo, sino no estaría aquí. En ese sentido no vengo a cambiar cosas, sino a involucrarme en lo que hay y tirar para delante con esas ideas. Creo que es una buena forma de planificar. Los chavales jóvenes han dado un gran resultado a este equipo y vamos a seguir por ahí”.

Pretemporada.

El nuevo entrenador todavía no ha fijado fecha para el comienzo de temporada, ya que se desconoce el calendario ni cuando arranca la liga. Su intención sería vestirse de corto a finales del mes de julio, aunque recordó que el fin de temporada en el mes de abril, antes de lo habitual, hará que los jugadores tengan un parón de entrenamientos de casi tres meses. Eso podría llevarlos a realizar una pretemporada un poco más larga de lo habitual. En este sentido Camba explicó que algunos jugadores cuentan con plan de entrenamientos por parte de Manuel Blanco para no descuidarse durante las vacaciones.

Fiesta final.

El presidente aprovechó la ocasión para anunciar que la tradicional fiesta de fin de temporada se trasladará al mes de septiembre. Servirá de esta manera como fiesta de apertura de la nueva temporada.