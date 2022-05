El Inversia A Estrada Futsal visita el próximo sábado al Ventorrillo en la última jornada de liga en Segunda División B y lo hace con la obligación de sumar un punto para asegurar la permanencia en la categoría y no depender de terceros resultados. Tras su derrota del pasado fin de semana en casa contra el Ourense, los de Oscarín son quintos por la cola con 37 puntos por los 34 que suma el Universidad de Valladolid. Para no ser cazados en la jornada final los estradenses deben sumar un punto ante un rival que ya está descendido y que no se juega nada. El Valladolid por su parte visita a un Coruxo que ya está salvado.

Por otra parte, el club del Coto Ferreiro rindió homenaje el pasado fin de semana al Sporting Estrada después de terminar primeros en liga regular.