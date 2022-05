La plantilla del primer equipo del Club Deportivo Estradense todavía está asimilando la marcha del entrenador Alberto Mariano hecha pública este fin de semana. Los jugadores fueron de los últimos en enterarse de que el técnico compostelano había decidido dejar la entidad tras cinco años de rotundos éxitos sobre el terreno de juego. Por eso, el capitán Javicho indica que “dentro de la sorpresa que supone su marcha entendemos que él da por finiquitada esta etapa y quiere buscar y asumir nuevos retos. Entendemos la posición de Alberto, la respetamos y le deseamos lo mejor, por supuesto”.

Javicho hace memoria para subrayar la impronta que deja en A Estrada un técnico como Mariano manifestando que “fueron cinco años donde hubo tiempo para muchas cosas buenas y otras no tanto, pero sí que es cierto que vivimos muchas cosas juntos, muchas experiencias y al final no solamente somos compañeros de profesión, o de equipo en este caso, sino que después de tanto tiempo con una misma persona en un mismo entorno, está claro que se convierte en una amistad”. Y preguntado por si el relevo al frente del banquillo debería suponer un cambio con respecto a lo vivido hasta ahora declara que “no sabría decirte que sería mejor. El modelo de técnico como Mariano y su trato como persona está claro que funcionó en estos cinco años. Si ahora Alberto decidió dar un paso al lado, una para él poder seguir progresando, y otra porque creo que ya no le iba a sacar más rendimiento del que le sacó a la plantilla, a lo mejor se necesita algo diferente. De todas formas, ya digo que no sabría decirte porque para eso tenemos a la junta directiva y a los directores deportivos. Los jugadores tenemos que adaptarnos al entrenador que venga”.

En otro orden de cosas, una vez conocido que Alberto Mariano se encuentra sin equipo a estas alturas del año, no son pocas las voces que ya lo relacionan con la SD Compostela, entidad en la que el entrenador ha dejado también muy buen recuerdo después de haber pasado por varios de sus estamentos.

Mantener la apuesta en la gente joven

El presidente del Club Deportivo Estradense lleva pegado al teléfono móvil desde que se dio a conocer la renuncia de Mariano. Toño Camba reconocía ayer mismo haber recibido incluso llamadas de distintos intermediarios para ofrecer a sus representados como candidatos a cubrir la vacante. Camba explica que “queremos un entrenador que siga apostando por la gente joven. Y que se adapte a nuestro preparador físico y al preparador de porteros porque nuestra idea es mantener a Makelele y a Manolo Blanco”. Con esas premisas el mandatario rojillo confía en dar con la clave para encontrar a un técnico de garantías a partir de la temporada 20-22-2023. En este sentido, Toño se muestra optimista porque piensa que “no será complicado encontrarlo porque a la gente que se lo comenté no puso ningún problema en ese tema”. De todas formas, en el Estradense quieren dejar zanjado el asunto cuanto antes tal y como insiste su presidente: “Yo quería tener todo solucionado para la próxima semana. Esta semana, la idea es poder escuchar a la gente, reunirnos todos y para la semana a ver si tenemos ya entrenador nuevo”, manifiesta el mandatario del CD Estradense.