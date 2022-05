Jugar en EBA le costaría al EDM casi 100.000 euros

En plena resaca de celebraciones por la consecución de una plaza en Liga EBA para la próxima temporada, los reponsables del Maderas Zamar EDM A Estrada ya piensan en cómo abordar el tema de aceptarla. El presidente de la entidad, Alfonso Sanmartín, se mostraba ayer cauto al respecto indicando que “hay que mirar, pero está muy complicado. Salir en Liga EBA depende más de la estructura del club que de cualquier otra cosa”. En este sentido, el mandatario también subraya que “el tema económico aquí es lo menos importante porque es algo que al final de una manera o de otra se termina solucionando”. Sanmartín asegura que “si hay que conseguir 20.000 o 25.000 euros más se podría lograr. Nuestro actual presupuesto de todos los equipos de A Estrada es de 30.000 euros teniendo en cuenta que nadie cobra. Con eso se cubren los gastos federativos y algo que tienes que darle a los entrenadores, por supuesto. Y para salir en EBA pasaría a entre 80 y 100.000 euros. No sería complicado conseguirlos, hoy por hoy, en A Estrada”.

Sin embargo, para el mandatario estradense el principal escollo para confirmar el ascenso estriba en la organización de la entidad. “Necesitamos doce equipos de doce personas. Tú puedes reforzar al primer equipo con dos o tres jugadores de fuera pero en cuanto se te lesione alguno te quedas en cuadro. Si tienes un par de bajas en EBA, estás perdido”, explica. Y añade que “nosotros si tuviéramos un equipo en Zonal donde la gente tuviera un nivel alto podríamos intentar ascender. Tuvimos unas carencias importantes en la base que ahora estamos subsanando porque tenemos infantiles, cadetes y juveniles, pero nos falta un zonal, dos años. Estamos trabajando en ello pero no sería para este año”. Para Sanmartín el problema es “contar con 12 jugadores o contar con 24. Y para contar con 24 puedes hacer una locura teniendo sólo 10. Tener que traer a 12 tíos de fuera es algo que no tiene ningún sentido. Veremos lo que hacemos pero que lo tenemos complicado lo tenemos claro todos en el club”. La directiva tiene previsto tratar el asunto estos días “pero no sé cuando tomaremos la decisión. Creo que hasta después de las fases finales de los pequeños en junio no haremos nada al respecto”, concluye Alfonso Sanmartín.

En otro orden de cosas, el sénior femenino del EDM A Estrada va a necesitar remontar 9 puntos en el partido de vuelta de la fase de ascenso. Las estradenses cayeron este sábado por un marcador de 52-43 en la pista del equipo del Club Esclavas Coruña. Los responsables de la entidad esperan que de nuevo la afición responda y llene hasta la bandera el Coto Ferreiro en el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera División Femenina que tendrá lugar este fin de semana. El apoyo de los seguidores deberá de ser otra vez fundamental para conseguir el objetivo.