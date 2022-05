El Club Deportivo Estradense anunciaba ayer en un comunicado oficial la marcha de su entrenador Alberto Mariano después de cinco temporadas al frente del primer equipo. El técnico deja el puesto tras una inmaculada trayectoria comandando un conjunto rojillo, al que asentó en la Tercera División. Por eso, ayer, el presidente Toño Camba reconocía haber recibido la noticia desprevenido: “A mi sí que me cogió un poco por sorpresa. Mariano toma una decisión que le honra porque en estos momentos no tiene equipo pero él cree que es lo mejor para la plantilla. Me lo comunicó el jueves, decidimos contárselo ayer a la plantilla y hoy (por ayer) hacerlo público. Perdemos aparte de un buen entrenador una gran persona”, asegura el presidente.

El mandatario del Estradense recuerda que “la semana pasada le dije que era la primera vez que teníamos algo de dudas y le pregunté cómo estaba. Ahora toca esta semana que viene cerrar cuanto antes el asunto. Puedo decir que esta mañana (por ayer) ya tuve dos llamadas preguntando por el tema. Hay que hablar con Pepe Rico y con Uzal, que son los que llevan esto y tomar una decisión”. Camba está convencido de que no habrá problemas para encontrar nuevo técnico porque “en este momento, el Estradense es un club muy apetecible para cualquier entrenador y creo que va a ser una semana de estar seguido descolgando el teléfono. La gente sabe lo que hay. No es un club donde se pague mucho pero lo que se ofrece se paga y se paga al día. La gente lo sabe”.

Comida

Toño Camba también indica que “la plantilla no contaba con esto ni de broma” y explica que durante la tradicional comida de final de temporada con las dos plantillas rojillas celebrada el viernes se vivieron momentos muy emotivos. Fueron elegidos por toda la familia del Estradense como jugadores más regulares en el A Carabán, y en el B, Martín. Además, a Alberto Mariano se le entregó una placa en reconocimiento a su trabajo por parte del presidente, que era el único miembro de la junta directiva que ya sabía de la renuncia del entrenador a seguir una temporada más.

“Soy consciente de que doy un salto al vacío ”

Alberto Mariano estaba ayer alicaído tras hacerse oficial su renuncia. “Fue duro tomar la decisión. Al final, son muchos años en los que las cosas nos han ido bien a las dos partes. Creo que hemos sido un matrimonio muy bien avenido. Y no tengo más que palabras de agradecimiento al club, a la gente que apostó y me ayudó, al cuerpo técnico, a los futbolistas y a los aficionados”, señala el ya exentrenador del Estradense. Mariano explica que “es cierto que había notado algún síntoma de amaneramiento y de estar todos acomodados en general. También necesito saber si puedo estar en otro sitio y dónde estoy realmente en el mundo del fútbol. Y si voy a tener un ofrecimiento o no. No sé si voy a tener equipo, si voy a mejorar o a empeorar. Soy consciente de que estoy dando un salto al vacío porque al final hay pocos banquillos y muchos entrenadores de nivel”. Y concluye indicando que “he tenido ofrecimientos todos estos años pero cada vez que ha llamado un equipo lo primero que he hecho fue llamar al presidente. Esto no es una decisión de irme a otro sitio. El ciclo se acabó, estamos en otra dinámica y creo que es bueno tanto para el club como para mí que nos desvinculemos ahora”. Seguro que “novias” no le van a faltar.