El Maderas Zamar EDM A Estrada luchará hoy por el tercer puesto en un cara a cara con el Syngentia Seis do Nadal. La victoria podría darles también a los de David González el ascenso a EBA. Para que esto suceda, el Obradoiro USC necesita que el Obradoiro-Silleda suba a LEB Plata. Si no se cumple, el tercero subiría a EBA en su lugar. El duelo se adelantó a las 15.45 horas, en el Coto Ferreiro, a petición del conjunto del barrio vigués de Coia y será pitado por Pena Pérez y Leis Rodríguez. Los locales hacen un llamamiento a la afición para que llene las gradas del pabellón estradense y lleve en volandas a los suyos.

El técnico del Maderas Zamar reconocía ayer que los suyos llegan a esta crucial cita “con ganas, viviéndolo a tope porque de lograr el premio sería la guinda del pastel de una temporada fantástica”. David González tiene claro que “si ganamos, tenemos la plaza en nuestro poder”, en relación a las escasas opciones que tiene el Obra-Silleda en su final a cuatro particular. De todas formas, pase lo que pase hoy en el Coto Ferreiro, el entrenador del EDM A Estrada se da por satisfecho con lo realizado por los suyos después de “haber enseñado el nivel de juego en A Estrada, siendo los primeros y tuteando a todo el mundo”. David González insiste en animar a los seguidores para que llenen las gradas y presencien un bonito duelo. En este sentido, el técnico local augura un “partido muy igualado entre dos equipos con mucho ritmo en su juego y donde el que esté más acertado será el que finalmente consiga vencer”.

El EDM A Estrada se medirá al cuadro olívico de Coia con toda la plantilla a disposición de su entrenador que recuerda que “estamos todos y estaremos los diez para intentar hacerlo lo mejor posible”.

Final Four del Obra-Silleda

La otra cita baloncestística comarcal de la jornada se jugará en Santiago. El Obradoiro Silleda disputa, hoy, la Final Four de la Conferencia A de la Liga EBA en el Multiusos Fontes do Sar. De esta competición saldrá el equipo que disputará la Fase Final de ascenso a LEB Plata. El filial del Monbus Obradoiro, será el encargado de dar el pistoletazo de salida midiéndose, a las 12:30 horas, al filial de otro equipo ACB, el Baskonia. Denís Pombar considera que “esta Final Four es un premio, pero también una motivación para seguir mejorando”. Los vecinos de Silleda y los menores de 12 años podrán asistir al encuentro de forma gratuita, tal y como recuerdan desde el club.