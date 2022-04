Misión cumplida. El Maderas Zamar EDM A Estrada es desde esta tarde nuevo equipo de Liga EBA. Los de David González cumplieron con su cometido después de saber que en el Fontes do Sar el Obradoiro Silleda no podía con el Baskonia (63-75) en su duelo de fase de ascenso a LEB Plata. El conjunto estradense se impuso por 62-71 al Syngenta Seis do Nadal en el encuentro por el tercer y cuarto puesto disputado en un Coto Ferreiro que presentó un magnífico aspecto en sus gradas. El intenso choque se decidió a falta de 4 minutos, cuando los de A Estrada se despegaron con 7 puntos de ventaja en el electrónico. Anxo fue el máximo anotador del Maderas Zamar y del encuentro con 19 puntos en su haber, seguido de Luisón, que anoto 10 puntos. El final del partido fue toda una fiesta con presencia de muchos aficionados locales.

David González se mostró muy satisfecho con el trabajo de los suyos manifestando que "esto no pasa todos los días" y recalcó que "hemos hecho una cosa increíble, por eso lo que toca ahora es disfrutar de este merecido ascenso". El conjunto estradense formó con Luisón (10), Eche (8), Carra (5), Pepe (4), Anxo (19) –quinteto inicial–, Juanma, Samu (7), Chaiti (2), Panchito (9) y Marcos Chao (7). Los parciales fueron los siguientes: 13-14; 19-24; 21-17 y 9-16.