El Obradoiro Silleda disputará la Final Four de la Conferencia A de la Liga EBA este fin de semana en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago. De esta competición saldrá el equipo que disputará la Fase Final de ascenso a LEB Plata.

El sábado 30 se disputarán las semifinales. El Obradoiro Silleda, equipo filial del Monbús Obradoiro, será el encargado de dar el pistoletazo de salida de la Final Four, midiéndose, a las 12:30 horas, al filial de otro equipo ACB, el Baskonia. Por la tarde, a las 17:30 horas, será el turno del enfrentamiento entre el Mondragón Unibertsitatea y el Leclerc Caja Rural Reino de León. Los ganadores de estos dos encuentros se verán las caras el domingo, a las 12:30 horas, en la final.

Entradas

Los abonados del Monbus Obradoiro, los vecinos de Silleda y los menores de doce años podrán asistir de forma gratuita a los partidos sin necesidad de sacar entrada. Solo tendrán que mostrar la documentación que los acredite en el acceso (carné físico o digital, empadronamiento o DNI).

Para el resto del público ya están a la venta las entradas, que tendrán un coste de tres euros por partido. Estas entradas pueden adquirirse a través de nuestra página web (https://venta-obradoiro.t2v.com/es/proximos-partidos) o bien el propio día de partido, en el acceso. Aquellos que compren entradas a tres euros podrán descontarlos si realizan una compra de entradas para los partidos del Monbus Obradoiro ante el Real Madrid (domingo 8–18:00 horas) o el Valencia Basket (por confirmar si es el sábado 14 o el domingo 15). En esta ocasión, el público accederá a los partidos por la puerta de las oficinas del club, ubicada en un lateral del Multiusos Fontes do Sar.

A esta Final Four estarán también muy atentos en A Estrada, donde el EDM disputa el sábado la lucha por el tercer y cuarto puesto en la competición Nacional contra el 6 do Nadal. Tras la fase previa están ascendidos el Xiria y el Obradoiro USC. Este segundo equipo necesita sin embargo que el Obra-Silleda suba a LEB Plata para poder subir. Si no es así sería el tercero en la fase el que podría subir a EBA.