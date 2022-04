El Bádminton A Estrada disputó el master sub 15 sub 19 de Medina del Campo, donde Iziar Barcala consiguió la medalla de plata en dobles con su compañera Paula Yedra, y un bronce en individual. Darío Míguez no tuvo la misma suerte, y quedó eliminado en la fase de grupos con su compañero de Soria, Hugo Sanz. En categoría sub 19 Rodrigo Sanjurjo, que se recupera de su operación de brazo, perdía en cuartos.