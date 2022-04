Cuando Óscar Chao “Chaiti”, llegó al primer equipos del EDM Baloncesto A Estrada, Barcelona acogía unos Juegos Olímpicos y Sevilla albergar la Expo de Curro. Ha llovido mucho desde aquella hasta hoy pero lo que no ha cambiado es el jugador estradense, que a sus 47 años y con unas cuantas canas sigue defendiendo la misma camiseta roja. Esa larga experiencia con el EDM lo convierte en la persona indicada para analizar la fase de ascenso que disputarán el sábado en el pabellón Coto Ferreiro.

“Hay muchas ganas de ver campeón a este equipo”, reconoce el base, quien considera que la clave estará en no dar nada por supuesto a pesar de tener la ventaja de enfrentarse a un rival que tuvo que ganar el pase a la final en un partido por la mañana. “En un partido así y jugando en casa hay que templar los nervios. No podemos pecar ni de un exceso de motivación ni de una relajación excesiva. Ese aspecto mental es muy importante”, afirma un hombre que no logra precisar cuántas fases de ascenso a EBA ha jugado con el EDM. “Dos o tres pero no estoy seguro de todo”, unas dudas que también lo asaltan a la hora de precisar cuántos años lleva en el equipo. “Se me escapan las cifras”, bromea.

Esa larga trayectoria no merman sin embargo sus ganas por conseguir ser campeones. “Por una vez vamos a poder jugar en casa, algo que ya se intentó pero no se dio, y llegamos con posibilidades de lograrlo. Fuimos primeros en una liga muy igualada y después de dos años muy buenos”, argumentó. Para el veterano base, la clave el buen momento por el que atraviesa el EDM viene de los años que este proyecto lleva unido y con el mismo entrenador, David González. “Tenemos las ideas muy claras. Aquí todos sabemos lo que debemos hacer y nuestras virtudes. Con esa base, solo nos faltaba esperar a que los más jóvenes llegasen a su madurez. Panchito y Samuel están ahora mismo entre los mejores de la categoría. Carra también es un jugador de gran nivel y Marcos está sorprendiendo. Luego están los tres chicos que son de fuera, que se adaptaron muy bien al equipo y que nos dan un salto de calidad. Al final, somos solo diez, pero cada uno aporta al equipo”.

Esa aportación silenciosa es la que realiza cada entrenamiento y cada partido el propio Óscar, quien a sus 47 años comienza a notar el paso del tiempo. “Me veo mayor”, reconoce. “Ese año y medio que estuvimos parados por la pandemia lo noté mucho. Los chavales jóvenes enseguida se recuperan pero a mí me costó más. Antes de eso no tenía ningún problema físico pero esta temporada tuve muchas molestias que me impidieron entrenar como me gustaría”, afirma un hombre cuyo futuro dependerá en parte del resultado de esta fase.