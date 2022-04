El Rali do Cocido-Discilín contará este fin de semana con la presencia del piloto Daniel Mariño junto con su hija Xela Mariño en labores de copiloto. Ambos componentes de la Escudería Plasencia competirán con un Ford Fiesta R2 en la categoría Rally4 para vehículos de dos ruedas motrices de tracción delantera, en la cita con la que se alza a partir de mañana el telón a la atractiva Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA)-Recalvi.

“Nuestra intención es pasarlo bien y si la situación en carrera transita como nos gustaría, esperamos que Xela pueda luchar por el campeonato de copilotos Júnior al final de la temporada” afirma Daniel que rememora que el debut conjunto de padre e hija en competición “fue el año pasado en Portugal en un Rallye Legend”. El equipo Mariño Sport se presenta este año al CERA-Recalvi y al segundo Desafío Kumho Tyres, además de otras pruebas como el Rally Legend de Bussaco, en Portugal.

El equipo placentino está formado por su piloto Daniel Mariño Calvo y como copiloto Xela Mariño González, posiblemente la navegante más joven de todos los que participan en el campeonato. La joven participa con aspiraciones y tiene serias opciones de ser campeona de copilotos Júnior. Xela Mariño, de 16 años de edad, debutó el año pasado en el Rally Legends de Portugal, obteniendo buenos resultados. Este año aspira a conseguir el título de campeona Júnior de copilotos y obtener más experiencia para próximas citas. En definitiva, luchar para conseguir sus objetivos y sueños con su padre en el Fiesta R2.

Los Mariño no serán los únicos familiares que corran conjuntamente en la prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza. Un par de padres con sus respectivas hijas de origen dezano también tomarán la salida. Por un lado está Luis Gil, que doce años después regresa a los mandos de un Peugeot 205 GTI y lo hace con su hija Sandra Gil como copiloto. Además, José Manuel y Tania Areán también estarán en la cita inaugural dezana, en su caso a los mandos de un Renault 5.

GPS y recogida de documentos en O Espiño

La edición número 26 del Rali do Cocido vivirá hoy su previa desde primera hora de la mañana. Con más de 80 vehículos inscritos, el Hostal Naval do Espiño será el epicentro de la carrera dezana desde las 8.00 horas. Entre esa hora y las 11.00 horas tendrá lugar la recogida de documentación y GPS de reconocimientos para todos los inscritos. Además, de 8.30 horas a las 22.00 horas están programados los reconocimientos, siendo las 22.30 horas el momento límite para la devolución de los GPS. Mañana será la jornada de la previa de la prueba en la que se celebrará el tramo Shakedown a primera hora de la tarde (de 16.00 a 17.50 horas) y antes de la medianoche se hará público el orden de salida. La competición dará comienzo el sábado a partir de las 08:00 horas con una hora prevista para su finalización fijada en torno a las 21.00 horas. La primera carrera de la CERA-Recalvi de 2022 constará de un total de 111,55 kilómetros cronometrados repartidos en once tramos diferentes para un recorrido global de más de 367 kilómetros de longitud.