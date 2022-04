Conseguida la permanencia, ahora todas las miradas en el Club Deportivo Estradense se dirigen a su cuerpo técnico. Saber si Alberto Mariano seguirá un año más al frente del vestuario rojillo es una de las principales incógnitas que deberá despejar la directiva que preside Toño Camba. El entrenador manifiesta tras el empate con el Fabril que “de mi futuro aún no sabemos nada. Llevo muchos años aquí, los ciclos también se acaban y la gente se cansa de ver siempre las mismas caras”.

Sobre el asunto, el entrenador del Estradense indica que “yo estoy cómodo aquí y estoy muy agradecido pero hay cosas que pensar porque evidentemente, aunque los matrimonios tienen que acabar, que lo hagan bien”, abriendo la opción de una posible marcha al término de la temporada. En cualquier caso, Mariano considera que “todavía tengo que hablar con el presi para ver que idea tiene. Pase lo que pase estoy súper agradecido con el Estradense y a ver cuál es la idea que tienen para el año que viene. Tampoco me dijeron que quieren que siga”.

De todas formas, Alberto Mariano reconoce tener dudas al respecto porque afirma que “no sé si mi ciclo se acabó o no. Es que los futbolistas ya me conocen mucho y noto a veces cierto hastío en los jugadores, que es algo normal por otra parte. Date cuenta de que es el mismo método durante cuatro o cinco años seguidos, aunque hemos ido evolucionando y también los entiendo”. El entrenador del Estradense zanja el tema señalando que “ir buscando nuevos retos todos los años cada vez resulta más complicado pero a lo mejor el club me sorprende y todo. De todas formas, yo creo que todavía es un poco pronto y me imagino que cuando acabemos la liga pues hablaremos las dos partes para ver qué hacemos al respecto”.

Por otro lado, tras el punto conseguido en la visita del filial blanquiazul al Novo Municipal, Alberto Mariano aclara que a partir de este momento “nos queda el Sofán. Pase lo que pase estamos en posición ocho porque de abajo no nos cogen y de arriba tampoco. Y lo de siempre: intentar acabar lo mejor posible y dejar buenas sensaciones en lo que queda de temporada como hicimos ayer (por el domingo)”. Además, la plantilla del Estradense salió indemne en lo que a lesiones se refiere del encuentro disputado con el conjunto coruñés.