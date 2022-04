No va más para la edición número 26 del Rali do Cocido-Disiclín. Tras una primera temporada de transición, la CERA–Recalvi va tomando forma con la prueba dezana como una de sus mejores propuestas. En este 2022 el Rali do Cocido-Disiclín será la cita inaugural, con un formato muy similar al del año pasado. “Se espera una vibrante batalla por la victoria, y es que la fantástica inscripción de la cita lalinense ha sorprendido a todos”, según indican sus organizadores. Al final, serán un total de 81 monturas las que pugnen por la victoria en la carrera inaugural del Copa de España de Rallyes de Asfalto-Recalvi.

En esta ocasión destaca por encima de todo la gran presencia de vehículos de la categoría Rally2, con un total de nueve unidades y nombres tan destacados como los de Alberto Monarri, Víctor Senra u Óscar Palacio. Otros de los atractivos será la participación de Sergio Vallejo a los mandos de su emblemático Porsche, o la de Álvaro Múñiz con un Peugeot 208 N5. El Rali do Cocido-Disiclín también será la primera cita de la Copa Suzuki, que con 12 equipos inscritos vuelve a ser uno de los certámenes monomarca referencia en todo el panorama nacional. Además, el Trofeo Disiclín contará una vez más con una gran participación de equipos locales y más de 25 inscritos, con vehículos de una variedad de marcas como Peugeot, Renault, Citroën, entre otros. El III Cocido Rally Legend también aspira a contar con una nómina de interesantes vehículos. De nuevo, la Escudería Lalín Deza ha decidido confiar en los históricos, para que “así puedan hacer las delicias de todo el público, que seguro les hará vivir épocas pasadas con este tipo de monturas”, explican desde la organización. Presentaciones Por otro lado, conforme se acercan la cita automovilística son cada vez más frecuentes las presentaciones de los distintos equipos que tomarán la salida el próximo fin de semana. Así, la dupla formada por Alberto Blanco y Marcos Doval volverán a concurrir en el Rali do Cocido a los mandos de su BMW 325i, que fue presentado el pasado jueves en la capital dezana. Por último, el equipo Disiclín Racing formado por los dezanos Javier Ramos y Álex Moure se presentaba en la mañana de ayer en las instalaciones del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis. La pareja posó para la posterioridad junto a su flamante Polo GTI R5 en una gran superficie que el viernes acogerá las verificaciones técnicas y mecánicas del Rali do Cocido-Disiclín, y al día siguiente será escenario de dos reagrupamientos, el primero previsto para las 10.10 horas y el último a partir de las 13.20 horas.