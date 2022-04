El Viernes Santo los organizadores del Mundial de Lalín recibieron la visita de Pedro Mariano, director del Campeonato del Mundo de Enduro, máximo responsable de la Federación Internacional de Motociclismo en este departamento. Mariano inspeccionó el trazado de la prueba en compañía de los promotores de la cita, entre los que se encontraba el presidente de la Federación Galega de Motociclismo, el dezano José Canda, además de mantener un encuentro institucional en el consistorio lalinense con el alcalde José Crespo y varios de los concejales de gobierno.

En esta visita protocolaria el directivo de la FIM conoció de primera mano los preparativos, el estado del trazado de la prueba y otros aspectos relacionados con la disputa del Mundial en Lalín previsto para los días 6, 7 y 8 de mayo.

Al término de la misma, Pedro Mariano manifestó que “realizamos la primera inspección y me parece todo muy bien. Además hablamos de una carrera que ha sido testada con una del Nacional y eso le añade un mayor atractivo”. En cuanto al trazado propiamente dicho del Enduro de Lalín, Mariano señaló que “tenemos tres especiales por vuelta: una extrema, una cross y una enduro. Me gusta particularmente la cross, que traerá mucho público porque se va a celebrar en el centro de la localidad, y la enduro test porque la extrema no es tan buena. De rally habrá entre 70 y 75 kilómetros, lo que me parece muy bien también”. El directivo de la federación internacional no dudó tampoco en indicar que “hablamos de una carrera que tiene todo para ser una buena prueba para iniciar el campeonato”, lo que ha sentado muy bien en el seno de la organización del evento. Pedro Mariano también subrayó que la inspección se hizo a pie y no en moto en la carrera con la que este año alza el telón el primer World Enduro Championship (WEC) que se disputa tras la pandemia.