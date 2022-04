El Rali do Cocido entra en su cuenta atrás final y con la atención centrada en los pilotos que participarán en esta prueba de la Copa de España de Rallyes de Asfalto. En la tarde de ayer y a pocas horas de cerrar la inscripción, contaban con setenta pilotos apuntados, destacando la presencia de hasta nueve coches de categoría R5/Rally2. Entre ellos gente como Víctor Senra, Jorge Pérez, Luis Vilariño, Félix Macías, Francisco Dorado, Óscar Palacio, Alberto Otero o Javier Ramos, destacando la presencia del madrileño Alberto Monarri.

Al margen de la lucha por las primeras posiciones y la victoria en las diferentes categorías, el Rali do Cocido también tiene cada año un aliciente diferente, la presencia de un gran número de pilotos de la zona, muchos de los cuales aguardan a la llegada de esta cita durante todo el año. Entre ellos se encuentran algunos que debutan y también nuevos proyectos. Uno de los más llamativos de los acuden a esta edición del Rali do Cocido lo protagonizan dos padres con sus dos hijas. Por un lado está Luis Gil un viejo conocido del mundo del motor en la zona que en el 2010 disputó por su último Rali do Cocido. Doce años después regresa a los mandos de un Peugeot 205 GTI y lo hace con su hija Sandra Gil como copiloto.

Curiosamente, la pareja padre-hija formada por Luis y Sandra Gil no será la única que tome la salida en esta edición del rali dezano. José Manuel y Tania Areán también estarán en la cita, en su caso a los mandos de un Renault 5. José Manuel Areán también es un viejo conocido del motor. El de Vilatuxe corrió tiempo atrás y regresó el año pasado, ya con su hija a su lado. En la primera experiencia juntos no pudieron finalizar el rali, algo que esperan conseguir en este segundo asalto.

Dos debutantes con mucha ilusión

Nerea Gil y Alberto Presas disputaron su primer rallye juntos en A Coruña a los mandos de su Citroen Saxo, logrando finalizarlo. Ahora, los dos lalinenses vuelven al asfalto, esta vez para disputar la carrera de casa. Su intención es participar esta temporada en todos los rallyes que puedan permitirse.