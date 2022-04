El lalinense que se coló en la fiesta

No era su mejor distancia y lo cierto es que pocos situaban al corredor lalinense entre los favoritos pero José Canda está acostumbrado a romper barreras. “Nunca te puedes marcar límites. Hay que tener constancia e insistir. A base de trabajo puedes llegar muy lejos”, afirma el atleta de 38 años al analizar el podio logrado el pasado fin de semana en la multitudinaria media maratón Vig-Bay, en la que que reconoce, es su carrera más especial hasta ahora. “Hubo otras que me hicieron mucha ilusión, como el oro por equipos en el Campeonato de España Máster de Media Maratón, pero nada con esta repercusión”.

Canda recuerda que la media maratón, sobre 21 kilómetros, no es su especialidad. “Por mis características soy más corredor de 10 kilómetros pero siempre suelo hacer dos o tres medias maratones al año”, explica. Sin embargo, en esta ocasión sabía que llegaba a la cita de Vigo en una gran forma. Por ello, no dudó en meterse en el grupo de favoritos desde el inicio de la carrera. “Al principio me mantuve con los tres de delante pero vi que llevaban un ritmo demasiado fuerte para mí, así que decidí dejarlos ir y dejarme caer a la espera de un segundo grupo. Sin embargo, me quedé en tierra de nadie, porque los de atrás venían demasiado lejos. Así que decidí tirar la delante. Los tenía a la vista, a unos cien metros, pero era incapaz de cogerlos”.

Su paso hacia al podio llegó con el abandono de Nuno Costa, que lo colocó tercero en meta. “Todavía estoy asumiendo lo que pasó. Todo esto me sobrepasa un poco porque estamos hablando de la carrera de media maratón más importante de Galicia. Era algo impensable. Llegaba muy bien pero no contaba con algo así. Como mucho, quinto o sexto”. Canda terminó la carrera en un tiempo de una hora y siete minutos, a un ritmo de 3,11 el kilómetro.

Este gran rendimiento ya ha animado al atleta lalinense a potenciar más su preparación en la media maratón. “Soy un veterano pero me siento como un sénior. Estoy en una segunda juventud”, manifestó un hombre que comenzó a correr hace siete años. “Antes andaba mucho en bicicleta y en moto. Siempre me gustó hacer deporte pero nunca había practicado atletismo. Una vez empecé, ya me enganche”, explica. Poco después, ya con 32 años cumplidos, disputó sus primeras competiciones en el fondo amateur, ganando un gran número de carreras populares.