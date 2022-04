Un total de 5 metales fue el botín del CB A Estrada en el TTR Sub 13 y Sub 17 celebrado en Ourense. En Sub 13, participaron Víctor Lareo, Adrián Castedo, y David Domínguez. Para los dos primeros, era su primera vez. En dobles formando pareja, quedaron terceros de su grupo. David Domínguez se hizo con la medalla de oro en individual, y la de plata en dobles, formando pareja con Guillermo Valdés.

En la categoría Sub 17 compitieron Rubén Comerón, Alejandro Barcala e Iziar Barcala. Alejandro conseguía doblete en este torneo, llevándose el oro en individual, y otro en dobles con su compañero Rubén Comerón. Además de ese oro, Comerón conseguía la plata en dobles mixtos junto a Iziar Barcala. Iziar por su parte, caía en cuartos en el individual, frente a una dura rival como Alba Prada, la jugadora del San Amaro que sería la ganadora del torneo organizado por el CB Athlos.