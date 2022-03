La edición número 26 del Rali do Cocido no tendrá un tramo espectáculo. La publicación del reglamento de la prueba desvela que este año la carrera carece de ese tramo pero sí contará con Shakedown el viernes entre las 16.00 y las 17.50 horas. La prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza prevista para los días 22 y 23 de abril contará con 11 tramos y 111,55 kilómetros cronometrados divididos en cinco tramos a recorrer por los participantes. La ceremonia de salida tendrá lugar el viernes, a las 21.00 horas, en la Rúa Habana, lugar elegido este año también para el parque cerrado debido a la coincidencia con la Feira do Cocido. Además, el aula de la UNED de Lalín será el escenario para albergar la dirección de carrera de la prueba durante su celebración.

En cuanto a los tramos, el Rali do Cocido de 2022 tendrá los siguientes: Silleda (7,3 kilómetros), O Couto (9,6 kilómetros), Saborida (10,7 kilómetros), Vila de Cruces (11,2 kilómetros) y Carballeda (11,5 kilómetros). Todos se correrán a doble pasada, excepto el de Saborida, que tendrá tres pasadas por parte de los pilotos. El rallye valedero para el CERA-Recalvi recupera la categoría Legend por el tirón cada vez mayor que este tipo de coches tienen tanto entre los deportistas como entre los aficionados. Cabe destacar también que el número máximo de inscritos se fija en 100 vehículos y el cierre de admisiones será a las 14.00 horas del 13 de abril.