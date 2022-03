Disiclín Balonmán Lalín y Gourmet Ampate Lanzarote ponen en juego esta tarde mucha liga. Los de Pablo Cacheda, que viajaron esta mañana mermados de efectivos, quieren poner proa a la fase de ascenso consiguiendo los 2 puntos en juego. Sin embargo, el técnico rojinegro explicaba ayer que “la semana no fue nada fácil. Tenemos bastante gente tocada y lesionada. Fue complicado realizar entrenamientos de nivel. Viajará mucha gente que, después, hasta probablemente el calentamiento no sabremos si va a poder echarnos una mano. Me refiero a Roberto Álvarez, José y Bruno”. Joel Peraza, jugador que ha sido sancionado con dos encuentros tras la acción que realizó en los minutos finales del choque ante el Carnes Do Ribeiro Ourense y que le costó la cartulina azul es la única baja confirmada en los canarios.

Para Cacheda “está claro que no son las condiciones idóneas para afrontar el partido pero al principio de temporada ya sabemos que los viajes a Canarias son complicados y más cuando vas contra equipos como Lanzarote o Ingenio, que están llamados a estar ahí arriba”. Reconoce estar “barajando varias opciones que dependerán un poco también de los jugadores que al final tengamos disponibles. Seguramente no podamos hacer un partido de los que a nosotros nos gusta, de alta intensidad y de transiciones rápidas.” El técnico visitante sabe que “ganando estaríamos, si no me equivoco, hablando de 8 puntos sobre el tercero quedando 12 en juego. El tema de la fase de ascenso lo podríamos dejar muy encarrilado. Sinceramente, creo que es una oportunidad muy buena para dar ese paso y tener un final de temporada más tranquilo e intentar recuperar a toda la gente que tenemos tocada. Lo vamos a intentar pero creo que las bajas nos van a perjudicar o a condicionar mucho el planteamiento del choque”.