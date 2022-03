Hace dos años el Estradense se preparaba para celebrar la cuarta edición de su gala anual, un evento que contaría con un importante elemento emotivo, el homenaje al equipo que en el año 1991 logró el primer ascenso a Tercera División. En los días previos sin embargo todo quedó paralizado por culpa del COVID y el confinamiento. Ahora, superados los peores momentos de la pandemia, el club ha decidido volver a ese punto, organizando de nuevo la gala y manteniendo el homenaje a los héroes del ascenso.

Este evento tendrá lugar el 9 de abril en el Pazo de Xerlís y tiene un precio de 35 euros. Como viene siendo habitual, será un punto de encuentro para todos los aficionados del club que contó en todas sus ediciones con una gran acogida. En la última se superaron incluso los 300 asistentes. Ese fin de semana, el Estradense adelantará al sábado su partido contra el Choco para que toda la plantilla acuda después al a a la gala.

Este evento fue presentado ayer por el presidente de la entidad, Toño Camba; el directivo encargado de organizar el evento, Carlos Gómez; y el que fue entrenador del Estradense del ascenso, Víctor Lomba. El histórico técnico fue el encargado de hablar con todos los integrantes de aquel equipo, que se mostraron encantados con la iniciativa. “Le hace mucha ilusión que os acordarais de ellos. Algunos de ellos incluso no se ven desde aquellos años”, afirmó Lomba, que agradeció la idea, aunque también apuntó que otros equipos del Estradense lo merecen tanto o más.

Tal y como recuerda el historiador Ricardo Terceiro en su repaso a la historia del club, la clave del éxito del aquel equipo fue “la continuidad de la plantilla que había dejado grandes sensaciones la temporada anterior y reforzar aquellos puestos de la columna vertebral, centro de la defensa, medio campo y delantera. Objetivos que se proponían con Pepe Rico y Pupi (padre del actual jugador del Celta Brais Méndez), y Luisito para la delantera, un goleador nato que se unía a Jaime y a Josele. Los tres configuraron un tridente difícil de encontrar en cualquier equipo”.

En aquel equipo militaron jugadores como Seoane, Josele, Gerardo, Jaime II, Pupi, Mejuto I, Manoliño, Alberto, Botana, Manolo, Bala, De la Vega, Luisito, Jaime I, Piño, Rico, Lamiño, Lilo, Harry, Óscar o Carbón.

Toño Camba por su parte anunció la reactivación de iniciativas, como esta gala o la fiesta de fin de temporada.

Los rojillos reciben hoy al Viveiro

El Estradense recibe hoy a partir de las 17.00 horas en el Municipal de A Estrada al Viveiro en un partido que podría dar a los rojillos el objetivo de la permanencia. Con 38 puntos, los de Alberto Mariano podrían superar con una victoria la barrera de los 40, una cifra más que suficiente para asegurar su continuidad en la categoría. Los rojillos sin embargo están a estas alturas más cerca de los puestos de play off de ascenso que del descenso. Sus cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas los han colocado a seis puntos del Rápido de Bouzas, último equipo en play off cuando quedan todavía seis partidos por disputar. Avanzar en uno u otro objetivo pasa por ganar hoy ante un Viveiro que también atraviesa por un buen momento. “Están haciendo una gran segunda vuelta, con seis partidos consecutivos sin perder”, explicó Mariano al hablar de un equipo que es décimo con seis puntos menos que ellos. Para este partido, Mariano ha convocado a todos sus efectivos salvo a Ander, con molestias físicas. El técnico está viendo en los últimos partidos como jugadores dentro de su plantilla han dado un paso al frente para complicarle un once del que ya se han caído hombres importantes en varias ocasiones. “Estoy contento porque todos están trabajando duro por el equipo y porque quieren jugar”.