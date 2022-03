El EDM Baloncesto A Estrada dio un paso más esta temporada tras asegurarse que finalizará la fase por el ascenso a Liga EBA entre los tres primeros de la liguilla. A falta de dos jornadas para que finalice esta competición, los de David González, marchan segundos con un balance de tres victorias y una derrota, el mismo que el del líder Estudiantes de Lugo y con una victoria más que el Sigaltec de Vilagarcía. Cuarto ha quedado el Betanzos B, equipo que no conoce la victoria y que ya está descartado.

Asegurado su presencia en la siguiente fase, el EDM A Estrada se jugará el todo por el todo en las dos jornadas finales. En la primera de ellas, la del próximo fin de semana, se miden al Estudiantes de Lugo y en la última al Sigaltec. Terminar esta liguilla como primero implica una plaza directa en la Final Four por el ascenso. Si termina segundo o tercero tendrá que jugar una eliminatoria contra el segundo o tercero de la otra fase. Conseguir esa plaza directa pasa por ganar los dos partidos que les quedan para asegurar la primera posición. En caso de perder el fin de semana, intentarán vencer al Sigaltec en la última para pasar como segundos y medirse al tercero del otro grupo. De esas dos eliminatorias saldrán los equipos que completarán la Final Four. No será una tarea fácil para el equipo de David González, ya que el Estudiantes de Lugo es uno de los rivales a batir en esta competición.

Obradoiro-Silleda

Por su parte, el Obradoiro-Silleda recibe hoy a las 17.30 horas en el pabellón César Fares al Gijón Basket en un partido aplazado en la jornada 16. Los asturianos marchan antepenúltimos.