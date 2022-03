La victoria por la mínima y en el descuento del Club Deportivo Estradense en Noia no ha dejado ni mucho menos satisfecho a su entrenador. Alberto Mariano explicaba ayer que, aunque se consiguieron 3 cruciales puntos el sábado, el juego de los suyos no le acabó de convencer: “Siempre que ganas estás de otra manera pero si te soy honesto no me gustó mucho el equipo. Creo que sobre todo con balón estuvimos poco fluidos y poco precisos. Necesitamos cierta velocidad en la circulación de balón y no estuvimos bien en ese sentido. Ellos tuvieron sus ocasiones y nosotros también. No es el mejor partido que hemos hecho, el resultado es bueno pero no estoy del todo contento con lo que vi en el campo”, indicó un técnico que reconoce ser “algo extraño” para este tipo de valoraciones deportivas de sus jugadores.

Sin embargo, el responsable del banquillo rojillo también destacó que los puntos cosechados en el Julio Mato podrían ser determinantes para que el Estradense certifique de una vez por todas la permanencia. En este sentido, Alberto Marino añade que “la victoria nos pone en una situación muy buena. Si esta semana hacemos un buen partido con el Viveiro y sacamos puntos la salvación está finiquitada, que es el objetivo. A partir de ahí empezaremos a pensar en otras cosas si es que el fútbol no los permite. Hay que ser honestos y decir la verdad, y la verdad es que estamos muy cerquita de consolidar al equipo en Tercera División y creo que es una grandísima noticia”. La primera plantilla del Estradense regresa al trabajo esta semana sin en principio lesionados para poder preparar la próxima jornada, en los que los del Novo Municipal recibirán al Viveiro con la misión de salvar la categoría ante los suyos. El filial gana el campeonato El filial del Club Deportivo Estradense se proclamó este fin de semana campeón de liga y se mete en la fase de ascenso a la Primera Galicia con 5 puntos en su casillero. Raúl volvió a ser protagonista porque si el sábado anotaba en el 90 para que la primer plantilla ganase en Noia, el domingo volvió a golear en el minuto 89 para que el filial rojillo ganase en Vea. El propio Alberto Mariano se congratulaba ayer por lo conseguido por el equipo B y manifestó que todos en el club se sienten “ilusionados con la posibilidad de que el equipo suba” para hacer más sencilla la transición de jugadores entre ambas escuadras.