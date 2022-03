El Club Deportivo Estradense juega esta tarde en el Julio Mato de Noia el partido adelantado de la jornada 28 con la visa puesta en la permanencia. Los rojillos disputan a partir de las 18.30 horas un choque vital para sus aspiraciones. “Está claro que el Noia es un rival directo para la permanencia, que llega al partido un pelín peor que nosotros. Por lo tanto, van a salir a morir. Nosotros tenemos que por lo menos igualar eso”, señala Alberto Mariano sobre el partido que se disputa hoy.

El técnico recuerda que “llevamos un tiempo estando mejor. El equipo entiende un poco mejor, sobre todo, la parte defensiva, que es lo que nos está dando más rédito ahora mismo” y asegura que “vamos con toda la intención de sacar puntos y cuanto antes certificar la permanencia”. El Estradense recupera a Vidal, mientras Ander sigue de baja y el resto están disponibles para el duelo que pitará el colegiado pontevedrés Luis Lois Carro.

En cuanto al encuentro, Mariano piensa que “ellos tienen bastante claro que no deben dejarnos correr. No sé si lo harán en base a una presión alta o estar en bloque bajo porque cualquiera de las dos opciones las trabajan bastante bien cerrando con línea de tres centrales. Habrá que estar concentrados atrás para que no nos pillen”. Por todo ello, el entrenador del Estradense espera “un partido a cara de perro porque a estas alturas del campeonato ya no queda demasiado y ellos están en casa, se juegan la vida, y nosotros de rositas no vamos a ir”.