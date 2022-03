Comenzaba diciembre y el Estradense seguía sin encontrarse. Tras la brillante temporada pasada, los rojillos vivían sumidos en dudas, intentando encontrar aquello que solo unos meses antes les había permitido colarse entre los grandes y darse el lujo de soñar con el ascenso. En esos momentos, ese recuerdo quedaba muy lejos. Incapaces de mantener una solidez defensiva y erráticos como bloque, los de Alberto Mariano marchaban antepenúltimos con siete derrotas y dos empates en doce partidos. Ese día, el Estradense debía además visitar el siempre complicado campo del Choco, un rival también necesitado de puntos, pero consiguieron una victoria por 2-4 que les permitió tomar aire en la clasificación y que al mismo tiempo supuso un punto de inflexión.

No es algo nuevo para el equipo de Alberto Mariano, que a lo largo de las últimas temporadas se ha caracterizado por guardar lo mejor para las segundas partes de la competición. Así pasó el año pasado, cuando pasaron de ser penúltimos a meterse en la fase de ascenso. Bien sea por la juventud de sus fichajes, por las dificultades para encajar piezas o por una preparación física centrada en eso, los rojillos siempre suben el ritmo con el paso de las jornadas y este año no ha sido una excepción.

Desde aquel día hasta hoy, el equipo ha sumado siete victorias, tres empates y tres derrotas, números que les han permitido pasar de la antepenúltima posición a la séptima. Su mejoría sin embargo ha ido de menos a más, con cinco partidos finales en los que han sumado tres victorias y dos empates. En estos momentos cuentan ya con 35 puntos, una cifra que los sitúa a unos cuatro puntos de dejar la permanencia asegurada. Con el objetivo de la temporada encarrilado, sus números animan incluso a mirar hacia arriba, con la fase de ascenso a siete puntos.

Sobre el campo, el paso adelante dado por el Estradense ha servido para recuperar algunas de las señas de identidad difuminadas en el inicio de temporada. A los rojillos les sigue faltando pólvora para aprovechar lo que generan y pierden en el cuerpo a cuerpo pero ganan en cuanto a ritmo de juego e intensidad como equipo. En esa guerra sin descanso, los estradenses sacan ventaja cuando logran el balón, con jugadores que, además de sacrificio, también están dotados de calidad para saber qué hacer con él. El encaje del tridente formado por Edu, Borja y Juanín, cada uno con sus características propias; la aportación de los jugadores de refresco, especialmente en una medular que se desfonda; y el cuidado con los errores defensivos, especialmente en el balón parado, terminan de conformar el guión general de un Estradense que todavía no parece haber llegado a su techo.

Dos goles encajados en los últimos cinco partidos

Alberto Mariano sorprendió de inicio ante el Villalbés. Edu, Borja, Juanín, Brais Calvo, Vicente, Javicho, Ángel... un once muy ofensivo ante un rival que se caracteriza por su solidez defensiva y por hacer daño a la contra y balón parado. La apuesta salió bien, muy bien. El equipo terminó con la portería a cero y sin pasar excesivos apuros gracias el esfuerzo defensivo de esos jugadores ofensivos. Esto explica en gran medida uno de los puntos clave en la mejoría del Estradense, la seguridad atrás. En los últimos cinco partidos, no encajaron en tres y en los otros dos solo encajaron uno en cada uno. En los veinte partidos anteriores solo dejaron la portería a cero dos veces.