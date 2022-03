Tres victorias consecutivas en las últimas tres jornadas han permitido al Estradense dar un importante paso hacia el objetivo de la permanencia. Los rojillos atraviesan por su mejor momento de la temporada y ayer lo demostraron con una victoria ajustada pero merecida ante un Racing Villalbés que nunca se encontró cómodo en el Municipal de A Estrada. Un tanto de Edu en el minuto 69 terminó dando la razón a un Estradense atrevido y descarado, que pudo lograr un resultado todavía más amplio.

El equipo de Alberto Mariano comenzó el partido arrollando a su rival. Solo en los primeros diez minutos, los rojillos gozaron de tres ocasiones muy claras para abrir el marcador. El tridente formado por Juanín, Edu y Borja, con Brais Calvo surtiendo balones por detrás, volvió loca a la defensa con tres centrales del Villalbés, que pudo pagar su lentitud a la hora de cerrar la vía abierta. Mateo tuvo la primera, tras una bonita jugada que acabó con un centro desde la derecha de Ángel. Juanín bajó el balón de cabeza pero el lateral disparó fuera dentro del área. Un minuto después fue Borja en que se topó con un defensa cuando tenía todo a favor tras un nuevo centro desde la derecha. La última fue para Juanín tras un gran pase de Brais Calvo, pero su vaselina sobre el meta rival la sacó un defensa.

Con el campo inclinado en su contra, el Villalbés frenó el juego para calmar el empuje de los locales, que sin embargo seguían sin dar opciones con una presión intensa. De esta manera, las únicas ocasiones de los visitantes llegaron a balón parado, destacando un remate de Tomé en el área tras un córner, que se fue por encima del larguero. En un tramo final de la primera parte más igualado, Edu pudo marcar el primero, en un disparo que se topó con la respuesta de Fraga.

En la segunda parte, el partido cambió. Los visitantes decidieron dar un paso al frente y adelantaron líneas. En los primeros minutos, su presión le regaló dos ocasiones, con dos buenas paradas de Coke para matener el empate. La apuesta del Villalbés sin embargo dio más espacios a Borja y Edu para hacer daño a la contra. Tras varios avisos por esa vía terminaría llegando el gol de la victoria. Edu cedió para la carrera de Borja, que tras frenarse en el área, cedió la llegada de Edu que batió a Fraga con un disparo potente.

Tras el gol, al Villalbés no le quedó más remedio que quemar sus naves, pero siguió encontrándose con contras muy peligrosas. Pedrosa se topó con Coke en su ocasión más clara pero el 2-0 estuvo siempre más cerca que el 1-1 hasta el pitido final.