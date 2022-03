El Disiclín Balonmán Lalín viaja esta tarde al barrio vigués de Coia con el objetivo de hacer buenos los 2 puntos conseguidos ante el Saeplast Cañiza. El líder visita a un Seis do Nadal necesitado de punto para evitar la quema en un choque previsto para las 19.00 horas y que será pitado por los gallegos Julio Villanueva y Pablo Torreiro. Sin embargo, la gripe podría hacer peligrar los planes de Pablo Cacheda para la ocasión. De hecho, el técnico indicaba ayer que le habían avisado de varios casos de gripe en la plantilla: “No sé las bajas que finalmente tendremos pero José ya me dijo que tuvo que ir al ambulatorio, Pachi anda con fiebre y Tomás también. Todos entrenaron sin problema durante la semana pero ahora no sabemos”.

En cuanto al Magope Seis do Nadal, el entrenador de los lalinistas dice que se espera un rival “complicado que está metido en la pelea por la permanencia que de hecho hace un par de semanas ganó, por ejemplo, al Carballal con bastante facilidad y parece que están encontrando mejores puntuaciones y también la necesidad les hace todavía más peligrosos”. En este sentido, Cacheda indica que “es un rival de la mitad de la tabla hacia abajo, que si nosotros estamos como lo hacemos habitualmente, deberíamos de sacar el partido adelante”. Y destaca que “al final la derrota del otro día la pudimos superar sin problemas el fin de semana pasado y esta semana hasta el viernes entrenamos bastante bien y se vio a un equipo que está concentrado y que no quiere cometer más errores consciente de la importancia de los próximos partidos y de lo que pueden significar en la clasificación”. Recuerda que “llevamos un año en el que estamos muy concienciados en el trabajo que tenemos que realizar y espero que siga siendo así”, también esta tarde. Por otro lado, el Proquideza Balonmán Loriga recibe esta tarde en el pabellón al líder Rasoeiro en un partido crucial para los de Lorenzo Fernández, que quieren seguir optando al título autonómico. El Coreti juvenil femenino gana el título de Liga Prata El Coreti juvenil femenino entrenado por Budi se proclamó esta semana campeón invicto de la Liga Prata en lo que ha sido una campaña regular inmaculada de las rojinegras. Este campeonato les ofrece a las juveniles lalinistas la oportunidad de luchar en una eliminatoria con el quinto clasificado de la Liga Ouro por un puesto en la final a cuatro que da opción de jugar por conseguir una plaza en los sectores nacionales. Las jugadoras del Coreti juvenil no encontraron rival durante una competición a la que todavía le quedan por disputar dos jornadas. Las rojinegras permanecen invictas en el torneo y esperan seguir sin conocer la derrota mientras haya campeonato.