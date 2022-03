Fin de semana redondo para los rojillos. El Club Deportivo Estradense sonrió este fin de semana por partida doble tras la victoria del primer equipo en Bouzas para asentarse en la zona tranquila de la tabla y, también, por la clasificación matemática del filial para la fase de ascenso a la Primera gallega.

Alberto Mariano explica que en el “Baltasar Pujales” su equipo hizo “la ocasión que no teníamos que meter, la más rara y la más extraña. Aunque se pudo dar cualquier resultado, nosotros pusimos más y llegamos más”. Y añade que “ellos sólo inquietaron a balón parado y nosotros propusimos más pero no llegamos a tener esa finalización precisa. Estoy contento, sobre todo, porque me pareció un Estradense muy compacto, con una solidez importante y con agresividad”.

En cuanto a lo que supone esta nueva victoria rojilla, su entrenador indica que “me encantaría hacer los puntos necesarios cuantos. No sé si hacen falta ocho o seis o siete, pero me gustaría decir que el Estradense está consolidado en Tercera. Eso lo voy a celebrar, sin duda. Y a partir de ahí, como todos los años, si el juego nos permite pensar en algo más, encantado y a por ello. Mariano comenzará la semana de trabajo pendiente de Migui y Uriol, que acabaron tocados tras el duelo celebrado en el feudo de los aurinegros.

Ilusión

En cuanto a la clasificación del filial para el playoff, Alberto Mariano manifiesta que “estamos muy contentos con la evolución del “B”. Creemos que tiene posibilidades de subir de categoría. Siempre digo que es importantísimo que el Estradense B esté en la categoría más alta posible para que el salto de la base al primer equipo sea menor y poder contar con chicos jóvenes con hambre. Estamos ilusionados en que al final el equipo consiga el objetivo”.