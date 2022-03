Los 2 puntos conseguidos en la última jornada por el Disiclín Balonmán Lalín han resultado balsámicos para los rojinegros. Pablo Cacheda asegura estar “muy contento, primero por venir de una derrota y segundo por cómo había sido la semana después de no poder entrenar en condiciones”. El técnico asegura que no se esperaba tanta contundencia en el resultado “porque nunca me lo espero y menos en la situación en la que llegamos. Era un partido clave porque siempre la semana posterior a una derrota es muy complicada”.

El entrenador del Disiclín subraya que “Javi, Román y Rubas hicieron un esfuerzo por estar en el partido, aunque no al cien por cien. En los momentos en que peor estamos el equipo saca su mejor cara” y no duda en señalar que “de lo mejorcito fue Pachi, que está haciendo una temporada fantástica, bien acompañado por el resto como Losón o Miguel y los dos juveniles, que son menos habituales”. Eso sí, recuerda que “ahora es importante que recuperemos nuestra mejor versión física y anímica. Empieza el tramo más complicado con la visita de Ingenio y el viaje a Lanzarote en dos jornadas que pueden poner tierra de por medio con el tercero o volver a meternos en una pelea que no nos gustaría a estas alturas”. Por su parte, El Proquideza Balonmán Loriga disputó este fin de semana dos partidos consecutivos con suerte desigual. El sábado los hombres entrenados por Lorenzo Fernández viajaron a la siempre difícil pista del Balonmán Moaña donde cayeron por un marcador final de 30 -20. Los verdinegros viajaron con sólo 8 jugadores disponibles, aunque aguantaron empatados hasta el minuto 40 del choque. Y al día siguiente jugaron en casa su trascendental partido aplazado con el Balonmán Sanxenxo que finalizó con un resultado de 26-22 para los dezanos. La victoria mantiene segundo en la tabla al filial del Balonmán Lalín, cuya plantilla quiso dedicársela a Miguel Novo, que acabó el encuentro lesionado en una rodilla.