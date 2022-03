Carmen Escariz contribuyó, ayer, al subcampeonato del mundo conseguido por la selección española de atletismo en la prueba de los 35 kilómetros marcha de la Copa del Mundo de Muscat (Omán). La marchadora estradense abandonó en el kilómetro 27 después de darlo todo en una carrera que se disputó bajo unas condiciones extremas de temperatura y humedad. “Me he retirado a falta de dos vueltas y la verdad es que estoy un poco triste porque para mi esto era un sueño. Retirarme ha sido algo muy duro pero sabía que si seguía iba a cruzar un límite físico que era fallarme”, explicó la atleta de A Estrada tras finalizar su concurso y ser atendida por los servicios médicos del Mundial después de sufrir un desvanecimiento. En este sentido, recordó que “el calor era de 33 grados, había mucha humedad, el circuito se hizo en cuesta pero llegó un punto en que mi cuerpo no reaccionaba y tuve que parar”.

La cruz para Escariz en su cita mundialista es que, al no finalizar la carrera, el reglamento del Mundial no le permite lucir la medalla de plata junto al resto de compañeras de la selección. Al respecto, la marchadora estradense lo lamenta diciendo que “no me dejan subir al podio con el resto del equipo ni puedo recoger la medalla. Pero, bueno, son cosas que pasan. A mi es la primera vez que me sucede y me duele que sea aquí pero no pude hacer otra cosa. Ha sido de las decisiones más duras que he tomado.”

Por lo que respecta a la Real Federación Española de Atletismo, una vez finalizadas tanto la prueba masculina como femenina, los mandatarios del atletismo nacional no dudaron en calificar de histórico lo conseguido por los representantes españoles en la cita de Muscat. En un comunicado hecho público en la web de la federación la entidad indica: “Maravilloso éxito de nuestros marchadores españoles, que se han proclamado campeones del mundo en hombres y subcampeonas en mujeres en el debut de la distancia de 35 km marcha en un Campeonato del Mundo de Marcha por equipos”. El comunicado continúa diciendo que la de ayer fue una “mañana de éxitos para la marcha española que inicia el palmarés de los 35 kilómetros, prueba que sustituye en competiciones oficiales a los 50 kilómetros, que tantos éxitos nos ha dado y que ahora en la distancia inferior no ha podido comenzar con mejor pie con diez colosos (5 hombres y 5 mujeres) luchando bravamente sobre el duro circuito de Muscat (Omán) donde además de la altimetría del terreno, las condiciones climatológicas han jugado un papel importante”. La estradense Carmen Escariz fue una de esos diez “colosos” que en la jornada de ayer volvieron a colocar al combinado español de marcha entre los mejores de todo el planeta.