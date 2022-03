“La directiva entrante se encontrará una entidad totalmente saneada”

La renuncia de Ramón Azurmendi hizo que Mario López cogiera las riendas del Balonmán Lalín y lo comandara en una de sus etapas más apasionantes. Este fin de semana, la junta directiva que preside López se hace a un lado para dar paso a un relevo todavía por definir durante una asamblea extraordinaria que tendrá lugar al término del partido entre el Disiclín y el Saeplats Cañiza. El domingo se abre el plazo oficial de presentación de candidaturas hasta el jueves 12 de mayo.

–¿Nos deja?

–Os dejamos (risas). Nos vamos en bloque como ya lo habíamos anunciado en su momento. Lo que pasa es que hay unos plazos que teníamos que cumplir. Lo anunciaremos en la asamblea y se abrirá un plazo para que se puedan presentar candidaturas. Esperemos que haya dos o tres; o una buena, vamos. Toca un relevo generacional.

–¿Cómo fueron estos cuatro años de mandato en el BM Lalín?

–Sinceramente, igual que como directivo porque en esta directiva todos hicimos un poco de todo. Como presidente, con el equipo que tengo, fue una maravilla porque es una gente extraordinaria e implicadísima. Además, tuvimos la suerte de tener a dos o tres mujeres en la junta, que también es importante. Todas ellas muy vinculadas al balonmano, por supuesto.

–¿Qué fue lo mejor y lo peor vivido durante su presidencia?

–Lo mejor fueron tantas cosas... de ver chicos que empezaron de niños y llegaron a competir en grandes clubes, como es el caso de Xoán Ledo (que sigue siendo nuestro), Ramos, Aarón o incluso Brais. Jugadores que están jugando a un nivel altísimo. Y lo peor en lo deportivo, quizás el descenso de la categoría de Plata porque teníamos mucha ilusión con ese ascenso, llevábamos muchos años intentando conseguirlo y encima tuvimos la mala suerte de coincidir con una pandemia que nos impidió meter a nuestra afición y socios en el Arena para disfrutar de unos grandes equipos.

–A Plata se volverá, ¿no?

–Ahora mismo pinta bien. El otro día perdimos un partido que fue extraño porque quizá llevábamos tres partidos fáciles ganando y a lo mejor nos relajamos un poco. Nos encontramos con un OAR muy fuerte que efectivamente nos superó con todo merecimiento. Esto nos tiene que servir para aprender porque no puede ser de otra manera. Otra cosa que me preocupan son las lesiones que puede haber. Me estoy acordando de Pedro Toimil, al que le deseamos una pronta recuperación para que pueda volver a jugar.

–¿Hasta qué punto es importante la figura de Pablo Cacheda de ahora en adelante en el club?

–Importantes son todas las piezas de este equipo. Nos hace mucha ilusión porque lo de Pablo fue una apuesta que hicimos por tener un entrenador de la casa, como ya hubo otros muchos. Consiguió llevar el equipo a Plata. Eso es mérito de todos pero sobre todo lo es del técnico. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia la figura de Pablo Cacheda? Tiene mucha, claro.

–En el hipotético caso de que no apareciesen candidaturas a presidir el Balonmán Lalín, ¿se plantearía seguir al frente de la entidad?

–Yo, personalmente, no. Lo tengo totalmente decidido por motivos de trabajo y demás, como ya he explicado alguna que otra vez. Tengo clarísimo que no continúo, desde luego.

–¿Cómo será el futuro de un club como el del Lalín Arena a partir de ahora?

–A ver, el club tiene que seguir adelante porque este club tiene muchos años de historia. Hubo directivas muy buenas, todas, pero todas con su ciclo. Se acaban los mandatos y entran otras. Esto tiene que continuar. Nosotros tenemos claro que el club lo vamos a dejar muy bien en todos los sentidos. El Club Balonmán Lalín va a quedar saneado. La directiva entrante va a encontrarse un club con todas las cuentas claras y lo más importante, saneado. Nosotros cuando cogimos el club con esta directiva que estamos ahora, entramos con una deuda de casi 60.000 euros. Lo saneamos y ahí estamos. Repito, vamos a dejar una entidad totalmente saneada en lo económico. Eso es algo que no todo el mundo puede decir pero que nosotros sí lo podemos hacer, claro.

–¿Sin cantera no tiene sentido ninguno un proyecto como el del Club Balonmán Lalín?

–Por supuesto. Es la marca de la casa, el alma y el espíritu de este club. El primer equipo es el espejo y el objetivo de todos los críos que empiezan a jugar con la camiseta rojinegra pero la cantera es primordial. Sin cantera no serías nada porque somos un club que no puede hacer fichajes, que no puede depender de clubes de cercanía para poder tener otro tipo de jugadores que en un momento dado te hacen falta cubrir, tenemos que tirar de cantera

–Hasta Tomás parece un canterano más del Balonmán Lalín.

–Es cierto. Tuvimos la bendita suerte de fichar a un gran portero que está respondiendo perfectamente y que se integró como un lalinense más y me consta que está encantado con nosotros y nosotros con él. Incluso el caso de Rubas, que también es un vigués que vino para Lalín pero que ya lo consideramos un lalinense más.

–A propósito de canteranos, ¿qué le parece el fichaje de Xoán Ledo en el balonmano francés?

–Como te dije antes, Xoán Ledo será siempre uno de los nuestros, aunque se fuera hace un tiempo. Cuando nos enteramos de su marcha al Istres nos alegramos mucho desde la directiva porque sus triunfos los hacemos nuestros, como no podía ser de otra forma.