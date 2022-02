OAR Coruña y Disiclín Balonmán Lalín juegan esta tarde, a las 19.00 horas, más que 2 puntos en la pista del San Francisco Javier. Los de Pablo Cacheda quieren poner tierra de por medio al frente de la clasificación con una victoria de prestigio frente a los blanquiazules, único conjunto de la categoría que hasta el momento sigue el ritmo marcado por los del Arena. Las gallegas Alba Currás y Elena Rivas pitarán un encuentro donde el bando visitante la única baja confirmada es la de Tate, a la espera de la evolución del hombro de Juan Lago, que se resintió esta semana.

Cacheda reconocía ayer estar “con ganas de que llegue el partido. A mi que me gusta ir pasito a pasito, pues todavía me apetece más. La verdad es que creo que es un partido muy importante y que puede marcar de manera muy buena o no tan buena el devenir de la competición”. En este sentido, el entrenador del Disiclín añade que “cuando hablamos de rivales directos siempre hablamos de ellos porque, además, en este caso el golaverage está aún por decidir porque venimos de empatar en el partido de ida y eso también puede ser fundamental para el devenir de la competición. Por lo tanto, sí que existe este plus que al final tienen los partidos como este contra rivales directos, de los bonitos, de los que nos motivan y que nos van a exigir el doscientos por cien”.

Para el entrenador del Disiclín el OAR “es un equipo que tiene una calidad individual muy grande, con jugadores que el año pasado estaban en Plata. Según me consta, igual no entrenan tanto días como nosotros pero sí que a nivel de calidad individual son de las mejores plantillas de la categoría y la clasificación lo refleja”. Pablo Cacheda desvela que durante los entrenamientos previos “trabajamos tácticamente bien, sobre todo a nivel defensivo para intentar frenar la calidad individual que ellos tienen y para estar lo más cómodo posible atrás. Eso está siendo la clave de este temporada, con buenos números en defensa. Por lo tanto, espero que en el partido tengamos nuestra mejor versión defensiva”. En definitiva, que ganar es algo fundamental.

Aforo limitado en las gradas del pabellón

Los mandatarios del Balonmán Lalín emitieron ayer el siguiente comunicado en relación con el encuentro de hoy: “Desde la directiva informamos a nuestros socios y seguidores en general que la capacidad del pabellón donde se va a disputar el partido es limitada. Los abonados del OAR tienen prioridad y sólo si quedan entradas estarían disponibles para el resto del público. Nuestra idea era fletar un autobús, pero al no podernos asegurar desde el club herculino que nuestros aficionados pudiesen acceder al pabellón, rechazamos la posibilidad. En cualquier caso, a disfrutar del partido por streaming”.

El Loriga recibe a un Chapela en horas bajas

El filial también quiere dar hoy un nuevo golpe en la mesa delante de su afición. En el Pabellón de Deportes de Lalín se juega esta tarde, a las 18.00 horas, el partido que enfrentará al Proquideza Balonmán Loriga con el Balonmán Chapela. Los de Lorenzo Fernández buscarán su victoria número 14 para seguir aspirando a todo desde su privilegiada segunda posición en la tabla de la Segunda División Autonómica.