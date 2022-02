Agolada y Cruces han adelantado a hoy su partido de la vigésima jornada en Primera Autonómica. El Cruces visita a partir de las 16.15 horas el campo de O Coto para enfrentarse al Val do Ulla. Los de Imanol son sextos con 29 puntos, mientras que su rival está dos puestos por detrás pero con once puntos menos. El Agolada por su parte recibe a partir de las 18.00 horas al Taragoña, equipo que es colista con ocho puntos. Los de Pichel marchan antepenúltimos con 17. El Lalín por su parte recibe mañana al Cordeiro, en un partido clave en la lucha por meterse en el play off de ascenso a falta de solo tres jornada para que finalice la primera fase de la competición.